Что сейчас происходит в США: военный бюджет, мобилизация, отношение населения и политиков к войне

США совместно с Израилем атакуют Иран уже более 20 дней. Единственная страна, которая напрямую задействована в конфликте, но при этом ее территория не подвергается атакам и ракетным ударам, это США. Что происходит сейчас в Америке, как население страны относится к войне с США, кто не поддерживает Трампа и сколько США тратят на Иран?

Почему Трамп напал на Иран?

По состоянию на 21 день войны Ирана с Америкой и Израилем, цели США в Иране, по словам министра обороны страны Пита Хегсета, заключаются в уничтожении иранской ракетной угрозы, военной промышленности и военно-морского флота, в дополнение к предотвращению создания государством ядерного оружия. Когда именно закончится конфликт с Ираном, Белый дом не уточняет. На протяжении всего времени вмешательства Трамп обещает, что война завершится ”очень скоро”, и заверяет, что США и Израиль добились серьёзного прогресса в военных действиях против Исламской Республики.

Могут ли иранские ракеты долететь до США?

Чтобы долететь до США, дальность иранских ракет должна составлять более 10 тысяч километров. На данный момент, дальность самых дальнобойных баллистических ракет Ирана не превышает трёх тысяч километров. Таким образом, несмотря на то, что США являются прямым участником войны с Ираном, в настоящее время угроза войны не распространяется на американскую территорию. Потенциальная опасность, исходящая со стороны Ирана в отношении США заключается в возможных кибератаках, однако пока что никаких серьёзных и массовых кибер-инцидентов в стране не было.

Сколько американцев погибло в Иране?

По имеющимся на 20 марта данным, в войне с Ираном погибло как минимум 13 военнослужащих, большинство на американских базах, которые подверглись атакам на Ближнем Востоке, в частности, в Кувейте и Саудовской Аравии. Количество раненых военнослужащих США составляет более 200 человек. При этом стоит отметить, что большинство стран региона, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн, запретили использовать своё воздушное пространство, а также военные базы для атак на Исламскую Республику. Соответственно, США обстреливают Иран с баз в Израиле, а также с американских военных судов, в том числе двух авианосцев, которые в настоящее время находятся в Персидском заливе.

Сколько США тратят на Иран?

Ежедневно на войну с Ираном из американского бюджета выделяется около $1,5 млрд, примерно в равных количествах на исполнение боевых задач и на боеприпасы. Более 20 дней военных действий обошлись Америке в $30 млрд. На 2026 год американский Конгресс согласовал оборонный бюджет в размере примерно $840 млрд долларов на сдерживание угроз, представляющих опасность для страны. Это рекордное военное финансирование для США. На этой неделе Пентагон запросил дополнительные $200 млрд у Белого дома на войну в Иране. При этом министр обороны Пит Хегсет заявил, что ”сумма может измениться, ведь убивать плохих парней стоит недешево”.

Как американцы относятся к войне с Ираном?

Отношение жителей США к военным действиям на Ближнем Востоке не однозначное. Многие считают, что из-за войны в стране становится менее безопасно.

Поддерживают Трампа, в первую очередь, республиканцы, однако даже они опасаются того, что президент решится на наземную операцию в далёком от США Иране.

В целом, согласно опросу, проведенному в Америке на десятый день войны, 50% респондентов против действий США в Иране, около 40% американцев поддерживают войну, и 10% не уверены в том, как они относятся к происходящему.

Половина жителей страны не считает, что Иран представлял неминуемую угрозу безопасности.

Большая часть населения страны находит неубедительными доводы администрации Трампа в отношении ударов по Ирану.

Оценивая нынешнюю ситуацию в Америке, нужно отметить, что жителей страны в связи с войной в Иране, в первую очередь, беспокоят два вопроса:

не поднимутся ли цены на бензин в связи с нестабильностью нефтяных рынков, вызванных военными действия на Ближнем Востоке; не решится ли Трамп начать наземную операцию в Иране.

Кто в США против войны в Иране?

Несмотря на поддержку подавляющего большинства республиканцев ”крупной военной операции”, как Трамп назвал удары по Ирану, не все сторонники американского президента согласны с его действиями на Ближнем Востоке. Такер Карлсон, в частности, консервативный комментатор и журналист, назвал военные действия против Ирана ”отвратительными”, описав их как настоящее зло.

Политик Джо Кент, член Республиканской партии, по собственному желанию покинул Национальный контртеррористический центр. В своих сосцсетях он написал, что не может поддерживать войну в Иране, и до июня 2025 года все понимали, что конфликты на Ближнем Востоке ”ловушка, лишающая Америку драгоценных жизней патриотов, денег и процветания”.

Мэр Нью-Йорка, социалист Зохран Мамдани, осудил американскую атаку на Иран, в результате которой погиб Верховный лидер Али Хаменеи. В своих соцсетях он написал, что американские и израильские удары по Ирану спровоцировали катастрофическую эскалацию и представляют собой нелегальную агрессию.

Камала Харрис, бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии на выборах 2024, назвала войну в Иране нежеланной для американского народа. По её мнению, Трамп затеял опасную и ненужную игру с жизнями граждан Америки, угрожая стабильности на Ближнем Востоке и подрывая авторитет США во всем мире.

Будет ли в США мобилизация в 2026 году?

В настоящее время, по информации источников, близких к администрации США, Белый дом рассматривает возможность отправки нескольких тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток в рамках военной кампании против Ирана, в том числе и для наземной операции на острове Харк, откуда осуществляется 90% нефтяного импорта Ирана. Между тем, вряд ли в 2026 году в США будет объявлен военный призыв: в последний раз американские граждане призывались на военную службу в 1973 году во время войны во Вьетнаме.