Человек-оркестр: Владимир Канделаки — певец, режиссер, актер

Владимир Канделаки много лет был солистом Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, ставил там спектакли, руководил Московским театром оперетты, снимался в кино, выступал на эстраде. Расскажем, где и у кого он учился, какие партии исполнял, в каких постановках играл вместе с Любовью Орловой, какой вокальный ансамбль создал.

Где Владимир Канделаки получил музыкальное образование?

Владимир Канделаки родился 29 марта 1908 года в Тбилиси. Учиться играть на фортепиано мальчик начал в шесть лет, а на его решение профессионально заниматься вокалом повлияло знакомство с известным оперным певцом Евгением Вронским. В его классе Канделаки учился в Тбилисской государственной консерватории и окончил ее в 1928 году. А выступать в оперном театре он начал еще студентом-второкурсником: сначала как артист миманса, а вскоре получил небольшую роль в оперетте Имре Кальмана "Сильва".

Огромное впечатление на Канделаки произвели спектакли гастролировавшего в Тбилиси в 1927 году Музыкального театра под руководством Владимира Немировича-Данченко (теперь это Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко). Молодой певец решил, что обязательно станет артистом этого театра, отправился в Москву, поступил в Центральный техникум театрального искусства (нынешний ГИТИС) и окончил его в 1933 году. Учился он под руководством известного педагога и театрального режиссера Леонида Баратова.

Владимир Канделаки — певец

На прослушивание к Немировичу-Данченко Канделаки пришел студентом второго курса и уже в 1929 году стал солистом его Музыкального театра.

Я — счастливый человек. Я рано нашел любимое дело, свое призвание. У меня были прекрасные учителя, которым я обязан всем. Я нашел театр, о котором мечтал и которому никогда не изменял

— певец

Оперу Дмитрия Шостаковича "Катерина Измайлова" в Москве первым поставил Немирович-Данченко, и партию Бориса Тимофеевича на премьере 24 января 1934 года исполнил Канделаки. Потом он спел Сальери в "Моцарте и Сальери" Николая Римского-Корсакова, Скарпиа в "Тоске" Джакомо Пуччини, графа де Монфора в "Сицилийской вечерне" Джузеппе Верди и другие оперные партии, написанные для баритона и бас-баритона. А в опереттах "Перикола" Жака Оффенбаха и "Корневильские колокола" Робера Планкета в начале 1930-х партнершей Канделаки была будущая звезда советского кино Любовь Орлова. Еще они вместе исполняли концертный танцевальный номер в эстрадном стиле. Артист описывал его так:

Дама у меня была действительно очаровательная. Молодая, красивая, в элегантном бальном платье. Я же был в черном строгом фраке. Звучало томное танго, и мы с Орловой так же томно, с каменными лицами, танцевали. Чем непроницаемее были наши лица, тем выразительнее смеялись в зале

В начале 1930-х в СССР гастролировала польская вокальная группа "Хор Дана", по ее образцу Канделаки создал и возглавил ансамбль "Джаз-гол". Необычное название означало голосовой джаз: коллектив состоял из восьми солистов Музыкального театра (включая самого руководителя) и одного пианиста, а звучание саксофона, флейты, контрабаса и других музыкальных инструментов певцы имитировали своими голосами. Репетиции проходили по вечерам, после спектаклей, дебютировал ансамбль в начале мая 1933 года. В его репертуаре были песни Исаака Дунаевского, Матвея Блантера, других советских композиторов, а также популярные мелодии, часто в самых неожиданных обработках: например, куплеты Эскамильо из "Кармен" Жоржа Бизе звучали в сочетании с солдатской песней "Соловей, соловей, пташечка". "Джаз-гол" около десяти лет с успехом выступал в разных концертных залах Москвы и Ленинграда, особую известность ему принесло участие в юбилейных вечерах прославленных солистов Большого театра Антонины Неждановой и Леонида Собинова. А создатель ансамбля в 1940 году стал заслуженным артистом РСФСР.

Владимир Канделаки — режиссер

Когда началась Великая Отечественная война, Канделаки и другие артисты Музыкального театра уехали в эвакуацию в Ташкент, а потом — в Ашхабад. Позже он оказался в Тбилиси и осенью 1943 года дебютировал как режиссер, поставив в Театре оперы и балета имени Палиашвили "Периколу". В 1950-м Канделаки представил свой первый спектакль в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко — оперу Виктора Долидзе "Кето и Котэ"— и исполнил в нем одну из ролей. Через два года он поставил оперетту Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан" и сыграл в ней роль Султанбека. Потом были постановки "Нищего студента" Карла Миллекера, "Прекрасной Елены" Оффенбаха, "Цыганского барона" Иоганна Штрауса и других классических оперетт. В 1952-м артист получил Государственную премию СССР, через два года стал заслуженным деятелем искусств РСФСР.

В 1954-1964 годах, не покидая Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Канделаки занимал пост главного режиссера Московского театра оперетты. Он первым поставил оперетты "Москва, Черемушки" Дмитрия Шостаковича и "Сто чертей и одна девушка" Тихона Хренникова. Также среди созданных режиссером спектаклей были "Белая акация" Дунаевского, "Веселая вдова" Франца Легара, "Цирк зажигает огни" Юрия Милютина, "Великолепная тройка" Георгия Цабадзе.

Постановки Канделаки шли в Казахском театре оперы и балета имени Абая в Алматы, Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои в Ташкенте, Музыкальном театре Карлин в Праге, Краснодарском музыкальном театре, Северо-Осетинском музыкальном театре во Владикавказе и других театрах.

Выступления на эстраде и съемки в кино

Выступать с сольными программами на эстраде Канделаки начал еще во время войны. В его репертуаре были песни Модеста Табачникова, Тофика Кулиева, Аркадия Островского, Оскара Фельцмана, других советских авторов. Популярным стал и шуточный музыкальный номер "Художественный свист", который артист исполнял вместе с Ростиславом Пляттом.

В кино Канделаки дебютировал в 1936 году, снявшись в небольших ролях в "Поколении победителей" и "Цирке". В 1942-м на экраны вышел "Парень из нашего города", в котором он сыграл Вано Гулиашвили, а в 1986-м вернулся к этой роли в продолжении фильма под названием "Верую в любовь". Также актер снялся в исторической драме Аждара Ибрагимова "26 бакинских комиссаров", комедии Давида Рондели "Пьер — сотрудник милиции" и других картинах.

В 1961 году Канделаки стал народным артистом РСФСР, в 1970-м — народным артистом СССР. Он скончался в Москве 11 марта 1994 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.