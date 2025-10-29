«Безопасность Ирана — это безопасность Азербайджана» - вице-спикеры парламентов двух стран

Михаил Богданов

Конференция в Исламабаде, собравшая парламентариев из 45 стран, предоставила Азербайджану и Ирану возможность публично продемонстрировать единство взглядов. Стала ли прозвучавшая в ходе обсуждения формула «безопасность Ирана — это безопасность Азербайджана» отражением стратегической реальности?

На переговорах с вице-спикером парламента Азербайджана Али Ахмедовым его иранский коллега Али Никзад заявил:

Азербайджан — не просто сосед, а брат

Он заверил, что развитие и безопасность Азербайджана важны для Ирана, а «попытки врагов посеять рознь между двумя странами обречены на провал».

Али Ахмедов подтвердил:

Мы считаем безопасность Ирана своей безопасностью

Геополитический контекст и общие вызовы

Актуальность провозглашенной в Исламабаде формулы проистекает из общей для Баку и Тегерана сложной системы региональных вызовов. Обе страны стали ключевыми игроками в нестабильном регионе, где переплетаются интересы мировых держав. Хотя в аналитическом дискурсе принято избегать прямых указаний, очевидно, что существуют внешние силы, заинтересованные в напряженности на ирано-азербайджанской границе. Это подтверждается и данными экспертного сообщества: как отмечают аналитики, Тегеран с настороженностью воспринимает развитие связей Баку с третьими странами, в частности, с Израилем, видя в этом потенциальную угрозу своей безопасности.

В то же время обе страны остаются участниками одних и тех же региональных структур, таких как Организация экономического сотрудничества, в рамках которой недавно прошло заседание высокого уровня по реформам. Это создает институциональную основу для диалога и совместного противостояния дестабилизирующим влияниям. Словом, стратегическое партнерство — не просто риторика, а необходимость, продиктованная самой геополитикой.

Экономика как гарантия стабильности

Али Никзад говорил о реализации проекта по восстановлению работы ранее закрытого пункта пропуска «Биле-Совар» на границе между Ираном и Азербайджаном и возвращении его в рабочее состояние. Эта инициатива — шире, чем просто инфраструктурное улучшение; это краеугольный камень в построении системы общей безопасности, основанной на экономической целесообразности. Когда бизнес, туризм и логистика двух стран тесно переплетаются, сама идея конфронтации становится экономически невыгодной и политически деструктивной.

Этот подход подтверждается объективной динамикой. Даже в периоды политической напряженности двусторонняя торговля демонстрировала устойчивый рост, достигнув к концу 2022 года объема в 688 млн дол., что на 13% превысило показатели предыдущего года.

Симбиоз безопасности и экономики раскрывается в крупных инфраструктурных проектах. Азербайджан выступает ключевым звеном для Ирана в рамках Международного транспортного коридора «Север-Юг» — стратегического пути, связывающего Тегеран с Москвой и европейскими рынками. Грузовики пересекают границу в Астаре в среднем каждые семь минут, превращая сухопутную границу из потенциального рубежа противостояния в оживленную артерию взаимного процветания.

Упрощение грузоперевозок, о котором говорили парламентарии, создает тысячи рабочих мест и стимулирует развитие приграничных регионов. Экономическое сотрудничество перестает быть одной из сфер взаимодействия и превращается в лучшую гарантию региональной стабильности, делая стратегическое партнерство между Баку и Тегераном неизбежным.

Историко-культурный фундамент

Парламентарии в Исламабаде апеллировали не только к политике, но и к общему наследию. Исторические, культурные и религиозные связи создают доверие, которого лишены чисто прагматичные союзы. Страны объединяет не только 618 километров границы, но и общая культура, язык, а также тот факт, что в Иране и Азербайджане проживает самый большой процент шиитского населения в мире. Этот социокультурный фундамент становится надежным базисом, на котором можно выстраивать долгосрочное стратегическое партнерство, не опасаясь сиюминутных колебаний политической конъюнктуры.