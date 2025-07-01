Без корней, но с принципами: кто такие люди вне своей культуры?

Александр Клемент

В наше время можно родиться в Тбилиси, говорить по-русски, жить в Берлине, работать в Лондоне, думать по-французски и чувствовать себя просто человеком. Всё чаще мы сталкиваемся с людьми, которых не определяет их этнос, язык или страна рождения. Их можно назвать гражданами мира, но это звучит слишком романтично.

На деле это люди, у которых национальная идентичность размыта, а внутренний компас настроен не на «откуда я», а на «во что я верю». У них нет ярко выраженной привязанности к родной культуре, они не вписываются в этнические или традиционные рамки. Зато они живут по внутреннему набору принципов, который легко узнаваем: свобода, права человека, толерантность, личная ответственность, критическое мышление.

Это армянин, не говорящий по-армянски и не празднующий Вардевар, но убежденный в важности свободы личности и независимого суда. Это русский, не интересующийся Пушкиным, но точно знающий, почему нельзя терпеть политическое насилие. Это азербайджанка, не следующая родовым традициям, но активно поддерживающая права женщин и свободу прессы.

Всех этих людей объединяет не флаг, а набор ценностей, среди которых:

уважение к личной свободе;

вера в демократию и права человека;

стремление к плюрализму, терпимость к инаковости;

зачастую критическое отношение к родной культуре, если та пропитана авторитаризмом или традиционализмом.

Для кого-то это означает утрату корней. «Ты не уважаешь свою культуру!» - обвиняют их. Но ведь уважение не означает слепое подчинение. Уважение - это возможность видеть в своей традиции и свет, и тьму. А отказ следовать обрядам ради самих обрядов это не измена, а выбор.

На самом деле, эти «непривязанные» люди являются продуктом глобализации, образования, интернета. Они не бегут от своих культур - они просто выбирают более универсальный, этический язык, язык прав, достоинства и уважения.

Мир всё больше становится не про то, откуда ты родом, а про то, что ты несёшь в себе. Люди вне культуры становятся новыми посредниками между мирами. Они умеют быть одновременно «своими» и «чужими» в любой среде, и именно это даёт надежду на диалог, а не конфликты.

Они непредсказуемый, но важный элемент нового мира, где общее определяется не границами, а ценностями.

Это стало очень заметно в современном мире, где в результате катаклизмов и войн люди подвержены миграции и вынуждены приспосабливаться к разным условиям жизни. Однако процесс этот начался еще в прошлом веке. Особенно характерен он, как это ни странно, для СССР, когда множество людей разных национальностей проходили обучение на русском языке. Их становление как личностей было обусловлено русской культурой, они мыслили по-русски, при этом оставаясь представителями других национальностей и зачастую исповедовали ценности, присущие своему народу.

Этот симбиоз создал уникальную общность многополярных людей, из которых и выросли потом так называемые «граждане мира» - люди, с одной стороны, не привязанные ни к какой нации и стране, а с другой, способные существовать в любом государстве. В этом и сила, и одновременно уязвимость этих людей, вынужденных на протяжении жизни искать свою идентичность.

Но, возможно, именно они были первой волной людей, у которых будущее сильнее прошлого.

Конечно, этот процесс происходил в разных уголках мира. Такие люди рождались не только в СССР, но объединяет всех их то, что формируются они часто вопреки, а не благодаря своей культуре. Кто-то уехал рано и впитал западные или восточные ценности через университеты, медиа и круг общения. Кто-то остался, но изнутри отказался от националистического мышления и традиционных социальных норм.

Эти люди строят идентичность не на «откуда я», а на «во что я верю». Им ближе:

верховенство закона, а не «родственные связи»;

личная свобода, а не коллективные ожидания;

самореализация, а не служение «духу нации».

Они не хотят отрекаться от своих корней, но и не готовы служить культуре, если та противоречит их ценностям.

Общество, особенно в странах с сильной коллективной или религиозной идентичностью, часто воспринимает таких людей как «предателей»:

«Ты что, стыдишься своей культуры?»

«Ты думаешь, что твои ценности лучше наших?»

«Ты забыл, откуда ты?»

На самом деле они не стыдятся - они выбирают. И этот выбор основан не на снобизме, а на убежденности, что права, достоинство, свобода не принадлежат одной нации. Это не «европейское» и не «западное», как сейчас принято думать, а универсальное мышление.

Мы живем в эпоху, когда для многих национальные идентичности перестают быть главной основой «кто ты есть». Возникает новый слой общества - это люди вне культуры, но с ценностями. Они строят мосты между сообществами. У них нет флага, но есть позиция. Их сложно включить в отчёты и квоты, но они формируют новый взгляд на мир, в котором преобладает не политическая оценка, а ценностная.

Можно по-разному относиться к данному вопросу, и я не призываю людей, для которых свой язык и культура важнее всего, приобщиться к рассматриваемой нами группе. Но, возможно, именно на такой общности людей, которую мы попытались разобрать, держится надежда на мир, в котором «ты свой» определяется не кровью, а мыслями.