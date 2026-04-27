Москва и Тегеран встретились в Санкт-Петербурге

27 апреля, два месяца после начала войны США и Израиля против Ирана, министр иностранных дел Исламской Республики нанес визит в Россию. Он был принят в Санкт-Петербурге президентом Владимиром Путиным.

Последним из посещавших Россию представителей иранского руководства до вчерашнего дня был глава Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани. Он приезжал 30 января, вскоре после антиправительственных демонстраций. После убийства аятоллы Али Хаменеи де-факто власть в ИРИ перешла к Лариджани, но и он был убит американскими войсками. Иранская война с 8 апреля приостановлена, поэтому теперь Тегеран может вновь заняться внешней политикой и сверить часы с союзниками и партнерами.

С этой целью глава МИД Ирана Аббас Аракчи в последние недели посещает иностранные государства. Ранее он побывал в Пакистане, который выступает и партнером, и посредником в переговорах Вашингтона и Тегерана. Затем Аракчи слетал в Оман, где до войны проходили американо-иранские переговорные раунды. В России министр иностранных дел Ирана встретился с президентом Владимиром Путиным.

Аракчи привез Путину послание от президента Ирана Масуда Пезешкиана и верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Президент России в ответ попросил Аракчи передать Хаменеи "всего самого доброго и здоровья". Помимо главы государства со стороны России во встрече с иранским дипломатом участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник ГРУ генштаба ВС Игорь Костюков. Аракчи приехал со своим заместителем Каземом Гариб-Абади и послом ИРИ в Москве Каземом Джалали.

На публичной части встречи российский президент выразил надежду на скорый мир между США и Ираном и поддержал борьбу Исламской Республики за свою независимость. "Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет", – заявил Путин. Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы на Ближнем Востоке как можно быстрее наступил мир.

За этими заявлениями стоят не только добрые пожелания и надежды на прекращение насилия. Россия действительно обладает рычагами, пускай и ограниченными, влияния на ситуацию. Чего не скажешь о страдающем от дефицита нефти/газа Евросоюзе или оказавшихся заложниками американских баз монархиях Персидского залива. Россия имеет стратегические связи с Ираном, все еще сохраняет каналы общения с Белым домом. Москва имеет постоянное место в СБ ООН. Помимо своего веса, пользуясь равноблизкими контактами с США и Ираном, Россия может не только сыграть посредническую роль, но и внести вклад в решение ядерного диспута. До военной эскалации Сергей Лавров подтвердил готовность РФ помочь вывести обогащенный уран из Ирана, что снять один из факторов раздражения Вашингтона.

Российское посредничество возможно, если будет готовность компромисса у сторон конфликта, а также если Дональд Трамп уменьшит требования к Ирану и перестанет добиваться иранской капитуляции. Если же дипломатия провалится, Россия будет делать все, чтобы Иран не проиграл. И в Тегеране это ценят.

"Всему миру было доказано, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам и американской агрессии и выдержит, выстоит в этот период времени. А также всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудные минуты стоят рядом с Ираном", – заявил Аббас Аракчи в публичной части встречи с Путиным и представителями руководства РФ.

Он поблагодарил Владимира Путина за слова соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи и за поздравления с избранием его преемника. Аракчи добавил, что руководство Ирана попросило его убедиться в том, что отношения с Россией и впредь останутся на уровне стратегического партнерства.

Закрытая часть переговоров продлилась два часа. Что там обсуждалось, естественно, неизвестно. Но можно предположить, что речь шла, с одной стороны, о возможностях России сыграть посредническую роль, о конкретных мерах в этом направлении и способах поддержки Ирана в случае повторной эскалации. Россия и Иран сотрудничают в военно-технической сфере. Россия продавала ИРИ зенитно-ракетные комплексы дальнего действия С-300ПМУ, комплексы ближнего действия "Тор М-1" и другие виды вооружения.

Сложно допустить, что Россия молча будет наблюдать за тем, как США уничтожают ее стратегического партнера, с которым реализуется масштабный транспортный проект "Север-Юг". В то же время Москва не должна обнародовать конкретные виды помощи Ирану, чтобы а) не выдавать военную тайну и секреты об оборонных возможностях Ирана, и б) не давать демократам и либералам в США повод для критики дипломатических контактов Трампа с Кремлем с целью решения украинского конфликта.