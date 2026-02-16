Второй раунд переговоров Ирана и США стартовал в Женеве

В швейцарской Женеве в эти минуты начался новый раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США, они проходят при посредстве Омана.

Новый раунд непрямых переговоров между представителями Ирана и США стартовал в Женеве, такое сообщение распространила иранская гостелерадиокомпания.

В нем говорится, что возглавляющий иранскую делегацию глава МИД ИРИ Аббас Аракчи проводит встречу с коллегой из Омана Бадром аль-Бусаиди – последний играет роль посредника на этих переговорах, он передаст американской стороне послание от ИРИ.

Стоит отметить, что этот раунд переговоров стал уже вторым после долгого перерыва. Первый состоялся в столице Омана Маскате.

Ранее сегодня пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал о формате переговоров – по его словам, как и в прошлый раз, Тегеран и Вашингтон проведут отдельные переговоры с МИД Омана: глава ведомства Бадр аль-Бусаиди будет передавать сообщения сторон друг другу.

Багаи уточнил, что в повестку переговоров войдут в основном ядерные вопросы.

Как выстраивается диалог Ирана и США?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратила внимание на неопределенность в контактах США и Ирана перед вторым раундом возобновленных переговоров.

"Пришли достаточно убедительные сообщения о том, что Иран предлагает США ряд выгодных экономических проектов в обмен на снятие санкций с Исламской Республики. В частности, сделаны предложения об инвестировании американскими компаниями в нефтегазовый сектор экономики Ирана – ключевую отрасль, которая дает ИРИ возможность выживать. Такие предложения вполне могут заинтересовать Администрацию Дональда Трампа", - прежде всего сказала она.

"С другой стороны, мы помним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро тоже предлагал США выгодные экономические инициативы по венесуэльской нефтяной отрасли, но несмотря на это Вашингтон его похитил. Поэтому предложения Ирана вовсе не означают, что США исключат вариант военного вмешательства и бомбардировок Исламской Республики Иран. Совсем недавно Дональд Трамп сказал, что смена режима в Иране — это лучший вариант для Вашингтона", - напомнила Ирина Федорова.

"В связи с этим иранские предложения могут сыграть свою роль и могут обсуждаться во время переговоров, но на повестке дня остается военный сценарий, когда США наносят удары с целью полного уничтожения ядерной структуры Ирана, а также военных заводов, где конструируются баллистические ракеты дальностью более 300 км – на этом настаивает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", - отметила востоковед.

Также Тегеран допускает отказ от выработки высокообогащенного урана в качестве компромисса с Вашингтоном, настаивающим на обнулении обогащения урана в Иране. "Как уступку требованиям США Иран обозначает очень сильное снижение обогащения урана, до уровня не больше 3% – однако говорит, что обогатительные мощности должны быть сохранены. Еще одна компромиссна идея – превращение 300 кг высокообогащенного урана в несколько тонн низкообогащенного, то есть запасы 60%-ного урана будут обращены в 3%-ный уран. Тогда Иран гарантированно не будет иметь физической возможности создать ядерное оружие в короткие сроки", - сообщила Ирина Федорова.

"Вопрос, удовлетворят ли такие компромиссы США? У Вашингтона достаточно твердая позиция, совершенно противоположная иранской. На что Иран не готов точно – это на ограничения ракетной программы и отказ от поддержки прокси. Этих прокси осталось не так много в регионе Ближнего и Среднего Востока после 12-дневной войны, и Иран не хочет отказываться от своих немногих союзников, хуситов в Йемене, остатков "Хезболлы" в Ливане и остатков ХАМАС в секторе Газа. Поэтому идеалом для Ирана на этих переговорах было бы добиться привлечения американских инвестиций и за этот счет снять санкции, которые Трамп возобновил в 2018 году", - заключила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН.