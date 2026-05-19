Туркестанский саммит: ОТГ нацелена стать новым центром силы в сфере ИИ

Пока мир наблюдал за визитами Дональда Трампа и Владимира Путина в Китай, между этими событиями состоялся неформальный саммит Организации тюркских государств в казахстанском городе Туркестан.

В неофициальном саммите Организации тюркских государства в Туркестане участвовали лидеры Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, а также президент Турецкой Республики Северного Кипра и генеральный секретарь ОТГ. Главной темой саммита стали искусственный интеллект и цифровые технологии.

Токаев об ИИ и единстве тюркских стран

В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул символическое значение Туркестана как духовной столицы тюркского мира и колыбели тюркских народов. Он напомнил о наследии выдающегося философа и суфийского поэта Ходжи Ахмеда Яссави, похороненного в Туркестане. Токаев отметил, что на фоне сложной геополитической ситуации в мире и роста конфликтов единство тюркских государств приобретает особое значение.

Центральной темой саммита он назвал технологическое развитие, заявив, что цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта призваны обеспечить общий прогресс тюркского мира, а также представил Казахстан как будущий региональный цифровой хаб с проектами Alem.ai и "Долина центров обработки данных". Токаев предложил конкретные меры углубления сотрудничества — от взаимного признания электронных подписей и создания "Сети центров искусственного интеллекта тюркских стран" до запуска совместных космических проектов и IT-хаба Turkic AI, подчеркнув важность кибербезопасности и общего научно-образовательного пространства.

Токаев обратил внимание на необходимость сохранения идентичности, заявив, что сохранение и изучение богатого наследия тюркской цивилизации является фактором единства, и предложил создать соответствующую конвенцию, цифровую платформу и Центр тюркской цивилизации в Туркестане. В политическом плане Токаев отверг интерпретации ОТГ как военного блока, подчеркнув, что это не геополитический проект и не военная организация, а платформа для экономического, технологического и гуманитарного взаимодействия. Свое выступление завершил призывом к сплоченности: "Тюркский мир всегда должен хранить сплоченность… и идти вперед вместе".

Турция призывает к совместной обороне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал акцент на символическом и стратегическом значении тюркского единства, отметив, что Туркестан является живым памятником общей памяти и одним из самых прочных звеньев моста между прошлым и будущим, а также подчеркнул важность участия турок-киприотов, выразив надежду на укрепление связей с ТРСК.

Эрдоган также говорил о технологическоем развитии, подчеркнув, что проведение саммита под лозунгом "Искусственный интеллект и цифровое развитие" является весьма своевременным. Он призвал дополнить формулу крымско-татарского интеллектуала Исмаила Гаспринского "Единство в словах, в мыслях, в делах" новой концепцией — "Единство в цифровом видении". Турецкий лидер указал, что цифровая трансформация должна строиться на квалифицированных кадрах, сильной цифровой инфраструктуре и управлении на основе данных, иначе отставание в цифровой трансформации будет угрожать независимости стран ОТГ.

Эрдоган также связал технологическую повестку с культурной интеграцией, подчеркнув значение общего алфавита и инициатив в этом направлении. Он напомнил о признании 15 декабря "Днем тюркской языковой семьи". В геополитическом контексте Эрдоган, ссылаясь на мировые кризисы, от Ближнего Востока до Украины, обратил внимание на потребность координации действий стран ОТГ. Эрдоган также отметил важность развития транспортных коридоров и предложил углублять сотрудничество в оборонной сфере, в которой Турция готова делиться опытом. Он уверен, что дальнейшая интеграция усилит позиции тюркского мира на глобальной арене.

Мирзиеев о программе "Пять миллионов лидеров ИИ"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сосредоточился на необходимости углубления интеграции тюркских государств в условиях глобальной нестабильности, отметив, что растет дефицит доверия в международных отношениях, а роль и влияние глобальных институтов постепенно ослабевают. Из-за этого требуется активизация взаимного диалога и выработка согласованных позиций стран ОТГ. Он подчеркнул усиливающееся значение организации как влиятельной структуры, указав на рост совокупного экономического потенциала и институциональное укрепление. Мирзиеев призвал придать сотрудничеству системный характер, особенно в условиях новой эпохи цифрового развития тюркского мира.

Ключевой инициативой лидера Узбекистана стало предложение создать "сеть стратегического сотрудничества в области искусственного интеллекта", которая позволит определить новые точки экономического роста и формировать открытое и современное единое цифровое пространство", а также концепцию "Цифрового тюркского коридора" для объединения дата-центров. Мирзиеев выступил за развитие научно-образовательного взаимодействия и молодежных программ, отметив проект "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта" и инициативы по созданию совместного венчурного фонда, а в инфраструктурной сфере — за усиление Среднего коридора и его сопряжение с железной дорогой Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Отдельное внимание он уделил климатической повестке, предложив систему мониторинга рисков на основе спутниковых данных, а также вопросам безопасности, заявив о необходимости создать единое пространство безопасности и доверия и выдвинув инициативу "Тюркского альянса по кибербезопасности и защите цифровой инфраструктуры".

Алиев: тюркский мир должен стать центром силы XXI века

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул все более значимую роль Организации тюркских государств, заявив, что "сегодня международный авторитет Организации тюркских государств растет и усиливается", и отметил, что Баку, приняв председательство после Габалинского саммита, намерен и дальше активно продвигать интеграцию и сотрудничество внутри объединения. По его словам, стратегическая цель заключается в том, чтобы "Тюркский мир, являющийся нашей семьей, стал одним из влиятельных геополитических центров силы XXI века",

Алиев заверил, что Азербайджан и впредь будет прилагать все усилия для укрепления Организации тюркских государств. Президент Азербайджана также обратил внимание на высокий уровень двусторонних связей с Казахстаном, подчеркнув интенсивность контактов — "это мой восьмой визит в Казахстан за последние пять лет". Он напомнил, что Токаев посещал Азербайджан шесть раз и что подписанная ранее декларация вывела отношения Баку и Астаны на уровень союзничества. Алиев положительно оценил тенденцию к более частому проведению неформальных саммитов ОТГ, что способствует укреплению взаимодействия внутри Организации.

Жапаров и Эрхюрман: цифровое единство тюркского мира и солидарность с ТРСК

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров говорил о способности ОТГ сформировать единое геоэкономическое и технологическое пространство. Он указал на то, что цифровая трансформация и ИИ оказывают все больше влияния на различные сферы жизни, от экономики до образования. В мире растет конкуренция за технологии и лидерство в области искусственного интеллекта, а развитие нейросетей становится одним из главных направлений развития тюркских стран, подчеркнул Жапаров.

Лидер Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман в своем выступлении подчеркнул особое значение солидарности тюркских государств для кипрских турок, отметив: "Там, где есть единство, есть и благополучие". Он выступил за углубление кооперации в рамках ОТГ, подчеркнув: "Мы верим, что под крышей Организации тюркских государств можно выстроить гораздо более сильное сотрудничество", а также обозначил потенциал ТРСК как стратегического центра для выхода тюркского мира в Восточное Средиземноморье. При этом Эрхюрман резко раскритиковал продолжающуюся изоляцию республики на международной арене, пояснив, что "то, что кипрские турки по-прежнему подвергаются изоляции, неприемлемо" и назвав такие ограничения противоречащими базовым правам.

Туркестанская декларация ОТГ: курс на единое технологическое пространство

По итогам саммита была принята Туркестанская декларация ОТГ. Она закрепила курс на углубление интеграции тюркских государств вокруг приоритетов искусственного интеллекта и цифрового развития, подчеркнув их роль как "стратегических драйверов" экономического роста, инноваций и укрепления общего культурного пространства, а также необходимость координации усилий в сферах кибербезопасности, этики ИИ и защиты данных.

Лидеры стран подтвердили приверженность долгосрочным стратегиям ("Видение 2040", Стратегия ОТГ 2022-2026) и поддержали создание совместных цифровых экосистем, включая проекты "Цифровой тюркский мир" и "Цифровой Шёлковый путь", а также развитие дата-центров, ИИ-инфраструктуры, общей языковой модели и цифровых платформ для инвестиций и логистики. Документ фиксирует расширение сотрудничества в транспорте (e-CMR, e-Permit, Средний коридор), промышленности, космосе, сельском хозяйстве, здравоохранении и климате, в развитии человеческого капитала через образование, науку и молодежные инициативы.

Отдельное внимание уделено сохранению культурного наследия с помощью цифровых технологий, созданию инновационных хабов и венчурных механизмов, а также выработке согласованных позиций в глобальном цифровом управлении. В целом декларация отражает стремление стран ОТГ сформировать то, о чем говорил президент Кыргызстана - единое технологическое и экономическое пространство.

Если абстрагироваться от темы ИИ и цифровизации, то лидеры шести тюркских стран (ТРСК - наблюдатель) и на саммите в Туркестане, и других встречах стремятся превратить ОТГ во влиятельный центр силы. Сфера разработки искусственный интеллект не должна стать исключением, поэтому ОТГ будет развиваться и в этом направлении.