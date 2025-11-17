Тегеран готов к новым переговорам с Вашингтоном

В Иране заявили о том, что готовы к проведению переговоров с США по вопросам ядерной программы, но с учетом его требований, сообщает CNN.

Тегеран согласен на переговоры с Вашингтоном по ядерной программе, но при условии, что Белый дом учтет мнение Ирана, заявил советник иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи Камаль Харрази американскому телеканалу CNN.

"Они должны сделать первый шаг и показать, что готовы взаимодействовать с нами на условиях, которые мы выдвинем. Это должно быть основано на равноправии и взаимном уважении"

– Камаль Харрази

Советник также подчеркнул, что Иран будет говорить с США о степени обогащения урана, но не о его прекращении, при этом не стремясь к созданию ядерного оружия. В приоритетах Ирана обсуждение исключительно своей ядерной программы, а не производства баллистических ракет.

По его словам, Тегеран стремится к применению ядерного топлива в гражданских целях, главным образом в медицине.

Харрази отметил, что советует американскому президенту Дональду Трампу придерживаться "позитивного подхода" в отношениях с иранскими коллегами, при этом Иран готов к возможной конфронтации с США и может ответить на угрозы с их стороны.

Будет ли новая ядерная сделка?

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о заинтересованности как Ирана, так и США в заключении новой ядерной сделки – Тегерану необходимо снятие санкций, а Вашингтону выгодна дополнительная стабилизация Ближнего Востока.

"Ни одна из сторон никогда не говорила, что принципиально не будет вести переговоры или не заинтересована в диалоге. Что для американцев, что для иранцев очень важно заключение нового соглашения. Конечно, в большей степени это важно для иранцев, которые видят в ядерной сделке возможность восстановления своей экономики и политической стабильности, а также снижение турбулентности в отношениях как с Израилем, так и с Западом", - прежде всего сказал он.

"Без финансовых вливаний, без снятия санкций для современных властей Ирана, то есть для администрации президента Масуда Пезешкиана будет очень сложно развивать страну. Между тем на предвыборной гонке Пезешкиан заявлял, что он будет делать приоритетный упор на внутреннее развитие и решение основных проблем, которые есть в стране, то есть прежде всего в социальной сфере и в экономике. Сейчас Иран сталкивается с достаточно тяжелыми проблемами, включая засуху и нехватку продовольствия. Поэтому задача добиться снятия санкций для иранского руководства стоит очень остро", - отметил Мурад Садыгзаде.

"Что касается американской стороны, то сейчас американцы не будут против заключения сделки. Но, безусловно, американцы будут требовать большего. Есть ряд причин, по которым вернуться к обсуждению ирано-американского соглашения пока не удается. Во-первых, это действия Израиля. Напомню, что 15 июня в Омане должно было состояться очередное совещание переговорщиков, но оно было сорвано превентивными ударами Израиля по иранским ядерным объектам. Именно это спровоцировало коллапс соглашений. Сейчас на Администрацию США по этому вопросу воздействует произраильского лобби, которое всячески пытается не дать возможности заключить ядерную сделку, чтобы Иран не мог укрепить свое положение и не ставился большей угрозой для Израиля, чем он есть сейчас", - сообщил востоковед.

"Надо сказать, что глобально, по всему Ближнему Востоку, ситуация достаточно тяжелая, и никто не хочет начала каких-либо военных действий. Все хотят деэскалации. Я говорю не только про Иран, но и про партнеров США в регионе, начиная с Саудовской Аравии. Фактором дестабилизации остается только руководство Израиля, которому безразличны озабоченности как США, так и региональных государств. У премьер-министра Биньямина Нетаньяху есть свои цели, которые он пытается реализовать. С этой точки зрения, возможность заключения новой ядерной сделки Ирана и США существует, но зависит не только от ирано-американского диалога", - поведал Мурад Садыгзаде.

Эксперт обратил внимание на красноречивое противоречие между заявлениями США о ликвидации ядерных заводов в Иране и возобновлением международных антииранских санкций, введенных из-за развития ядерной программы. "Если США считают, что принципиально решили иранскую ядерную проблему силовым путем и тем самым достигли всех целей, то почему они продолжают давление на Иран и периодически угрожают повторением боевых действий и усилением санкций? Из-за этого возникает вопрос, так ли повреждены ядерный потенциал и возможности инфраструктуры Ирана? Известно, что иранцы создавали достаточно сильную и выносливую систему. Да, разрушения в ходе 12-дневной войны были, но глобально она не ликвидировала ядерный потенциал Ирана", - обратил внимание он.

"Поскольку ядерная программа Ирана продолжает действовать, США не могут считать эту проблему окончательно решенной, что мотивирует их на восстановление диалога с Тегераном. Лично Дональду Трампу важно поддержать свой политический образ миротворца, организующего соглашения и выгодные для США контракты. Бизнес-прошлое диктует Трампу определенный паттерн поведения. Поэтому, я думаю, Вашингтон сейчас с радостью подписал новую ядерную сделку с Ираном, если бы сторонам удалось найти тот или иной компромисс. Пока что это не получается: где-то иранцы сопротивляются, где-то американцы требуют большего, да и израильский фактор усиленно мешает заключению соглашений", - заключил Мурад Садыгзаде.