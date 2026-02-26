Талибан в Европе: зачем Европейская комиссия пригласила афганцев?

Бельгия выдала пяти представителям режима Талибан однодневные визы для встречи с представителями ЕС. Какие отношения между европейским блоком и Афганистаном и зачем Европа пригласила Талибан к себе?

Талибан, который почти пять лет назад пришел к власти в Афганистане, был признан официальным режимом в стране единственным государством в мире - Россией. Список стран, с которыми контактирует Исламский эмират, ограничен государствами региона и включает в себя Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Китай, Иран и Пакистан. Казалось бы, о контактах между Талибаном и непреклонной Европой не может быть и речи, однако все изменилось в июне 2026 года.

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Зачем ЕС позвала к себе Талибан?

23 июня Брюссель принимал у себя представителей Талибана, движения, которое руководит Афганистаном с августа 2021 года, чтобы попытаться решить проблему с афганскими мигрантами. В первую очередь, Европейская комиссия (высший орган исполнительной власти в ЕС) хочет отправить обратно домой мигрантов, у которых нет права оставаться ни в одной из 27 стран европейского блока, а также тех граждан Афганистана, которые совершили серьезные преступления в Европе или представляют угрозу для нацбезопасности. Возможности возвращать мигрантов в Афганистан у ЕС фактически нет, поскольку отсутствуют дипломатические отношения и каналы связи с афганскими властями, поэтому ЕС на фоне ужесточения собственной миграционной политики, принял решение провести так называемые технические переговоры, то есть касающиеся конкретной проблемы, в данном случае, мигрантов, с представителями движения Талибан.

Какие у Европы отношения с Афганистаном?

Европа признавала и поддерживала афганское правительство с 2001 по 2021 год. Тогда страна называлась Исламская Республика Афганистан, в ней были размещены американские военные, и правительство страны пыталось вести переговоры с движением Талибан, стремившимся вернуть власть в свои руки. Европа оказывала гуманитарную помощь Афганистану и содействовала в развитии таких секторов, как образование и медицина, инфраструктура, сельское хозяйство и государственное управление. В фокусе внимания ЕС были права женщин в Афганистане, укрепление роли гражданского общества и свобода прессы. Европа поддерживала переговоры между официальным Кабулом и Талибаном и занималась организацией возвращения афганских мигрантов, которым было отказано в убежище в европейских странах. Однако ситуация резко изменилась в 2021 году.

ЕС против Талибана?

С выходом американских военных с территории Афганистана в 2021 году к власти вернулся Талибан, и с тех пор страна называется Исламский Эмират Афганистан. После того как Кабул перешел под управление талибов, ЕС эвакуировал своих представителей из Афганистана и разорвал все дипломатические отношения со страной. Европейский союз отказался признавать режим Талибов до тех пор, пока не будут выполнены следующие пять требований:

предоставлено разрешение на работу гуманитарных миссий в стране;

обеспечена защита и уважение прав человека, в первую очередь женщин, девочек, детей и меньшинств;

создано инклюзивное и представительное правительство в рамках переговорного процесса;

обеспечены меры по пресечению любой террористической деятельности в стране;

предоставлена возможность всем желающим иностранцам и афганцам покидать страну.

Несмотря на прекращение отношений, ЕС продолжает оказывать гуманитарную помощь стране, при этом не контактируя с Талибаном напрямую, а через гуманитарных партнеров. В последние годы Центральная Азия, в первую очередь, Казахстан и Узбекистан, все чаще выступают гуманитарными посредниками между Европой и Афганистаном.

ЕС, мигранты и талибы

По состоянию на 2026 год, в Европе более 7 млн беженцев и лиц, ищущих убежище. Из них более миллиона - это граждане Афганистана. Начиная с 2025 года, ЕС ужесточает свою политику в отношении нелегальных мигрантов по целому ряду причин:

из соображений безопасности. Власти связывают их с нестабильностью на границах, рисками организованной преступности и терроризма;

беженцы и нелегальные мигранты увеличивают нагрузку на экономику европейских стран;

лицам, ищущим убежище, сложнее интегрироваться в европейское общество.

Еще одна немаловажная причина отказа от ”политики открытых дверей” - это рост поддержки крайне правых и антимигрантских партий, в первую очередь, в Италии, Германии и Франции, что толкает нынешние правительства ЕС на более жесткие меры в отношении беженцев. Именно в связи с этим в Европу и были приглашены представители Талибана.

Что обсудили ЕС и Талибан?

Сведения в отношении повестки встречи Европейской комиссии и талибов разнятся. Пресс-секретарь ЕК заявляет, что переговоры были исключительно техническими и касались возвращения нежелательных мигрантов обратно в Афганистан. Представитель министерства иностранных дел Афганистана назвал повестку более широкой, заявив, что она включает в себя возможное открытие консульства страны в ЕС с целью возобновления предоставления консульских услуг афганцам в Европе.

Европа признает Талибан?

Обычно, договариваясь со странами происхождения мигрантов, ЕС заключает с ними сделки на сотни миллионов евро, предусматривающие ограничение потока беженцев и возвращение нелегальных мигрантов в страны проживания. Так было с Тунисом и Ливией, а также с Турцией и Египтом, однако с Талибаном, в отличие от указанных стран, у ЕС отношений нет, и руководство блока твердо настаивает на том, что их не будет до тех пор, пока европейские требования в отношении Афганистана не будут удовлетворены.

Более того, встреча европейских чиновников с представителями Талибана вызвала резонанс в кругах правозащитников, которые против того, чтобы афганцев возвращали в страну, переживающую серьезный гуманитарный кризис. По данным ООН, 17 млн афганцев, более 40% населения страны, испытывают нехватку продовольствия, при этом десятки тысяч беженцев возвращаются домой из Ирана и Пакистана.

Между тем, Европе необходимо решать проблему с нелегальными мигрантами, а значит придется контактировать с Талибаном. Едва ли правительство Афганистана пойдет навстречу блоку из 27 стран, не потребовав каких-либо уступок взамен. Одной из них вполне может стать, как минимум, частичное признание нынешнего режима в стране.