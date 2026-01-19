СВР: позиция Армении - вызов для ОДКБ

Армения не пойдет на восстановление полноценной работы с ОДКБ, хотя в декабре минувшего года армянский премьер Никол Пашинян объявил о том, что отношения страны и объединения прошли точку невозврата.

Армения не пойдет на разморозку членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в наступившем 2026 году, поскольку это будет вызовом для авторитета военного союза, говорится в ежегодном докладе Службы внешней разведки страны о внешних рисках республики.

"Оценка Службой отношений Армении и ОДКБ на 2026 год не отличается от прошлогодней оценки. "Размораживание" членства Армении в ОДКБ маловероятно, поскольку оно станет вызовом авторитету региональной структуры безопасности и источником последствий для других государств - членов этой структуры"

- доклад СВР

Ранее Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, мотивируя свои действия тем, что организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре 2025 года армянский премьер объявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата, и сейчас Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из состава организации.

Армения и ОДКБ

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как "замороженность" Армении в ОДКБ влияет на работу организации.

"Прежде всего надо сказать, что доклад, опубликованный Службой внешней разведки Армении – это программный и стратегический документ, определяющий видение рисков и угроз безопасности Республики Армения. Конечно же, выводы и положения этого документа согласованы с высшим политическим руководством, включая премьер-министра Никола Пашиняна, на ком замыкается оперативная и информационная работа армянской СВР. Тезис о том, что разморозки не будет в 2026 году, отвечает программным целям Еревана на свертывание отношений в рамках ОДКБ", - в первую очередь сказал он.

"Очевидно, что Ереван тяготится полноценным членством в этой оборонной организации, объединяющей ряд стран постсоветского пространства. Выбран вектор на включение Армении в западные инструменты обеспечения безопасности, а ОДКБ больше не является приоритетом. Однако мгновенный выход оттуда невозможен по той причине, что Пашинян понимает наличие двух ограничителей. Во-первых, отказ от ОДКБ будет воспринят как перчатка, брошенная в лицо России, на что будет ответ в виде экономических санкции, чего Пашинян не хочет и опасается", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"Надо сказать, что внешняя торговля Армении существенным образом возросла после начала СВО. В этом плане Ереван пользуется очень существенными экономическими преференциями, которые сложились объективно после антироссийских санкций, введенных Западом. Один из главных бенефициаров, в том числе за счет членства Армении в ЕАЭС, обеспечивающего компаниям республики открытый рынок в России, – это армянский бюджет", - напомнил главный редактор "Национальной обороны".

"Второй ограничитель – грядущие парламентские выборы. Если бы Никол Пашинян резко вывел сейчас Армению из ОДКБ, это означало бы еще большее обострение общественно-политической ситуации в стране, что для премьер-министра нежелательно. Поэтому СВР Армении докладывает не о разрыве, но о свертывании, де-факто, участия республики в Организации. Армения не платит взносы в ОДКБ, следовательно, заморозила свои обязательства – и было бы логично, чтобы и ОДКБ заморозила встречные обязательства, в частности, по гарантиям безопасности, которые Армения имеет по уставу Организации в соответствии со своим членством", - предложил Игорь Коротченко.

"У СВР Армении сейчас хорошие отношения с западными спецслужбами, есть и рабочие контакты, и каналы партнерского взаимодействия. Ориентировка на выстраивание партнерства с британской MI-6, американским ЦРУ, французским DGSE – это главные приоритеты в деятельности СВР Армении сегодня. Доклад еще раз подчеркивает западный вектор устремлений Армении. Для ОДКБ это негативный фактор, оказывающий влияние и с точки зрения имиджа, и с точки зрения практических механизмов взаимодействия", - отметил военный аналитик.

"Как будет решен вопрос с членством Армении в ОДКБ, до конца пока еще неясно. Но совершенно очевидно, что Армения вышла из любых форматов военного сотрудничества и сотрудничества по линии спецслужб в рамках ОДКБ, Армения дрейфует на Запад", - добавил он.

Игорь Коротченко выразил уверенность в том, что два года "заморозки" Армении никак не сказались на работе ОДКБ. "С точки зрения практической деятельности влияния не было. Имангали Тасмагамбетов, завершивший в конце прошлого года свою миссию в качестве генерального секретаря ОДКБ, показал себя превосходно с точки зрения дипломата и политика. О нем и его работе есть только исключительно позитивные отзывы. Он сделал все, чтобы демарш Армении не сказался негативно на деятельности организации. По большому счету ОДКБ работает и боепособна", - сообщил эксперт.

"Но с политической точки зрения такой демарш со стороны Армении, который длится уже несколько лет, особенно с учетом отказа выплачивать взносы в бюджет ОДКБ – это негативный фактор, хотя фатально или как-то слишком отрицательно он не оказал воздействия. Будем рассчитывать, что и новый генеральный секретарь, пришедший из Кыргызстана в этом году, продолжит такую же линию своего предшественника", - заключил Игорь Коротченко.