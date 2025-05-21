США стали лучше понимать Россию - МИД

Прогресс в отношениях России и США, наметившийся в последнее время, проходит достаточно сложно и зависит от реальных шагов к этому новой американской администрации, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва ищет баланс интересов в нормализации отношений с Вашингтоном, заявил в интервью "Комсомольской правде" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Время покажет, насколько реальные шаги новой администрации США будут соответствовать ее декларациям. Процесс нормализации сложен, но мы всегда открыты для честного разговора и поиска баланса интересов"

– Сергей Рябков

В то же время заместитель министра особо подчеркнул, что развитие диалога с США не может и не будет осуществляться в ущерб стратегическим отношениям России с ее партнерами по БРИКС и другими дружественными государствами.

Одно неоспоримо – в российско-американских отношениях наметились позитивные изменения, и, пожалуй, самое главное – США стали лучше понимать позицию РФ по Украине, добавил Сергей Рябков.

Чего добились Москва и Вашингтон?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в первую очередь указал на то, что на сегодняшний день существует некая общая установка на улучшение российско-американских отношений.

При этом он отметил, что позитивные подвижки в отношениях Москвы и Вашингтона действительно есть, но они единичны.

"Они связаны с созданием нормальных условий и для работы дипломатических и иных представительств как российских в США, так и американских в России. И в этом плане плюс к этому установление нормальных контактов на дипломатическом уровне, которые под конец пребывания у власти администрации Байдена фактически были свернуты. Даже наши дипломатические отношения были понижены", – заявил американист.

Говоря об урегулировании ситуации на Украине, он подчеркнул, что стороны взяли курс на создание условий и разработку принципов ведения переговорного процесса.

"Это, по всей видимости, связано с обеспечением и согласованием регламента переговоров, где они будут проходить и в каком формате. Это самое главное для того, чтобы данный процесс функционировал на постоянной основе, а не как это было в Стамбуле, когда посидели 1-2 дня, разбежались, и никакого продолжения мы сегодня даже не видим. То есть, даже если они будут продолжены, в каком составе, в каких делегациях, на каких площадках – все это повисло пока в воздухе", – поведал Владимир Васильев.

Он добавил, что у сторон сегодня есть понимание того, что необходимо создать какой-то регламент.

"То есть постоянные переговорщики, более-менее понятная повестка переговоров и именно площадка для ведения подобного рода контактов. Это единственное, о чем можно говорить сейчас как о некоем прогрессе. Других каких-то сдвигов в лучшую сторону мы пока не видим. Скорее, пока можно говорить о неких намерениях" – объяснил эксперт.