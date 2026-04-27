США не видят перспектив в переговорах с Ираном - Рубио

Перспективы возможных переговоров по ядерной программе с Ираном весьма туманны, и оптимальный вариант сейчас – усиливать санкционное давление на Иран, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Основные причины, вынудившие США начать войну против Ирана - ядерный вопрос и стремление Тегерана расширить свое влияние на Ближневосточный регион, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

"Ядерный вопрос - это причина, по которой мы в первую очередь занимаемся этим. Если бы Иран был просто радикальной страной, управляемой радикальными людьми, это все равно было бы проблемой... По сути, они стремятся расширять и экспортировать свою революцию"

- Марко Рубио

Именно стремление доминировать в регионе привело Иран к сотрудничеству с "Хезболлой" в Ливане, к поддержке ХАМАС и ополченцев в Ираке – по сути, Тегеран держал в заложниках весь регион, - заявил Рубио, передает "Интерфакс".

В то же время глава Госдепа фактически подтвердил, что в ходе боевых действий Тегеран едва использовал половину запаса своих ракет и сейчас обладает солидным запасом вооружения.

Единственным выходом в этой ситуации в случае неудачи в достижении приемлемого соглашения Рубио видит усиление давления на Тегеран, которое, по его словам, сейчас экстраординарно.

В то же время США с пессимизмом оценивают возможный благоприятный исход переговоров Тегерана и Вашингтона, прогресса в которых не наблюдается - до сих пор он ни разу не встречался с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи, добавил Марко Рубио.

Иранские перспективы США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на определенный раскол в американском истеблишменте, затрудняющий действия Администрации Трампа в отношении Ирана, несмотря на понимание бесперспективности переговоров.

"Тот факт, что Вашингтон, даже признавая отсутствие перспектив у дипломатического диалога с Тегераном, продолжает попытки организовать новые встречи в Исламабаде, исходит прежде всего из внутриполитических проблем. В США нарастает оппозиция Трампу и его администрации в связи с тем, как они себя проявляют: действия Белого дома приводят к выводам, что эта администрация некомпетентна, неэффективна и даже не понимает, что дальше делать. Команда Трампа сама себя загнала в тупик и мечется сейчас в этом тупике из стороны в сторону, поскольку у нее нет стратегии по Ирану в текущих реалиях. Более того, она нечетко артикулирует свои цели по иранскому направлению", - прежде всего сказал он.

"Дональд Трамп определенно хотел бы возобновить боевые действия против Ирана, но не может сейчас себе это позволить. В итоге Вашингтону приходится выдерживать баланс использования силы и дипломатии, причем в очень сложных условиях, ведь дипломатический трек США начали с ультимативных требований, фактически с требования о капитуляции Ирана, состоящей из отказа от всей ядерной программы, сворачивания ракетной программы и прекращения поддержки иранских союзников на Ближнем Востоке – "Хезболлы", ХАМАС, хуситов. На первой и пока единственной встрече в Исламабаде стало ясно, что Иран на это не пойдет, и теперь Администрации Трампа приходится решать, как сохранить свое лицо, понизив требования до более реалистичных", - отметил Владимир Васильев.

"Ситуацию дополнительно осложняет фактор Израиля. В принципе, американцы готовы смягчить свои условия, например, по прекращению поддержки иранских союзников на Ближнем Востоке – но на них давит председатель израильского правительства Биньямин Нетаньяху, занимающий по Ирану жесткую бескомпромиссную позицию. Нетаньяху устраивает только капитуляция Ирана вместе со сворачиванием ядерной и ракетной программ и прекращением поддержки "Оси сопротивления". Израиль хотел бы и дальше продолжать военные действия самостоятельно и с американской помощью, что создает не только тупик по линии Иран-США, но и сложности по линии Израиль-США, и в этих рамках Белый дом пока не может найти никакого решения", - подчеркнул американист.

"Важно, что США по сути сами сделали невозможным дипломатический диалог с Ираном, когда в значительной степени уничтожили иранское политическое руководство. Когда новым властителям Исламской Республики говорят: подпишите наши соглашения, а не то мы вас уничтожим так же, как ваших предшественников – это не создает плодотворной основы для каких-либо переговоров. При этом в Иране к власти на смену прежним руководителям пришли относительно молодые люди, не стоявшие у власти и более радикальные, которым необходимо зарабатывать политические очки. Эта необходимость дополнительно побуждает их быть бескомпромиссными не только на словах, но и на деле", - сообщил Владимир Васильев.

"Кроме того, в Иране сейчас значительные проблемы с координацией действий ветвей власти. Это означает, что если те или иные руководители подпишут соглашение с США, из этого не будет следовать, что другие руководители признают документ и будут выполнять его условия. К примеру, если глава МИД Аббас Аракчи или спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф до чего-то договорятся с американцами, ни у кого не возникнет уверенности, что на эти договоренности согласится руководство Корпуса стражей Исламской революции. Это дополнительно осложняет любые перспективы дипломатического диалога. Израиль, понимая ситуацию, предлагает сейчас США убить и тех, кто сейчас у власти в Иране, чтобы говорить со следующей сменой. Но это безнадежный тупик", - указал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Политолог добавил, что есть один аспект, по которому Иран и США могли бы договариваться сегодня – контроль над Ормузским проливом. "США сами заинтересованы в регулировании потока танкеров, которые могут идти из Ормузского пролива. В этом же заинтересован и Иран. Обоим государствам выгодно контролировать Ормузский пролив, и это создает такую ситуацию, когда разговоры о мирных переговорах на самом деле прикрывают формирование нового режима судоходства в проливе, открывающего перспективы контроля над мировой экономикой. Кстати, США не только несут издержки из-за роста цен на энергоресурсы, но и зарабатывают, ведь кроме потребителей в Штатах есть и производители. Крупные нефтегазовые корпорации США – бенефициары высоких цен на нефть и газ, и им выгодно, чтобы Ормузский пролив навсегда остался под каким-либо контролем", - пояснил Владимир Васильев.