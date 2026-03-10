Иран назвал условия для диалога с США по ядерной сделке

Иран готов вернуться к урегулированию разногласий по национальной ядерной программе дипломатическим путем, но для этого США должны выполнить ряд условий.

Тегеран требует от Вашингтона определенных гарантий, только в таком случае возможно будет возобновить дипломатический процесс по заключению новой ядерной сделки, рассказали в эфире ливанского телеканала Al Mayadeen.

Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что Иран отверг все предложения стран, готовых выступить посредниками на переговорах о прекращении огня. В Иране готовы вернуться к дипломатии, если США гарантируют ненападение на страну в будущем, выплатят репарации, а также согласятся с тем, чтобы Иран на объектах атомной энергетики реализовывал полный ядерный топливный цикл.

Напомним, США и Израиль начали совместную военную кампанию против Ирана 28 февраля, спустя два дня после нового раунда ирано-американских переговоров по ядерному досье.

Подход Ирана к переговорам с США

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратила внимание на ужесточение позиции Тегерана по организации какого бы то ни было диалога с Вашингтоном после 11 дней боевых действий.

"Подход Ирана к переговорам с США значительно ужесточился. Причем, если раньше контакты велись через посредников, то теперь Тегеран выдвинул требование, чтобы разговоры шли без каких-либо третьих сторон. Также он стал настаивать, что у Исламской Республики есть право на полный цикл обогащения урана, без каких-либо ограничений, то есть в том числе право на получение оружейного урана. Уже не идет речи о готовности Ирана ограничиться минимальным уровнем обогащения", - прежде всего сказала она.

"Иранское условие о гарантиях ненападения значительно усложняет перспективы диалога по ядерной сделке. Допустим, США дадут гарантии своего ненападения, хотя они будут весьма условными – но они не способны гарантировать, что на Иран не нападет Израиль. Это очень сложный вопрос, подлежащий длительному обсуждению и с неясными перспективами компромисса. То же самое с репарациями, ведь Иран ждет компенсаций за ущерб не только от США, но и от Израиля – добиться этого сейчас крайне сложно, если вообще возможно", - подчеркнула Ирина Федорова.

"Ужесточая позиции, Иран в то же время показывает, что он готов к дипломатическому решению проблем. Дело в том, что Тегерану необходимо смягчить отношение арабских стран к нему – они крайне недовольны тем, что КСИР регулярно наносит удары по их территории и страдает гражданская инфраструктура, заводы и туристические объекты, и настроены очень жестко. Однако добиться выдвинутых условий Ирану будет весьма и весьма трудно", - обратила внимание востоковед.

Какова альтернатива ядерному диалогу?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН предупредила, что без диалога США и Ирана по иранской ядерной программе становится все более вероятным сценарий попытки Тегерана получить атомную бомбу.

"Предыдущий верховный лидер Ирана Али Хаменеи в свое время выпустил фетву, которая запретила получение Ираном ядерного оружия. Но сейчас в Иране новый верховный лидер, и вполне возможно, что он отменит эту фетву – иранские законы это позволяют. Удары США и Израиля по Ирану могут привести иранские власти к выводу, что единственной защитой от новых нападений на Исламскую Республику является ядерное оружие. Я не настаиваю на этом сценарии, но и не исключаю, что на следующем этапе своей истории Иран постарается получить ядерное оружие", - сообщила Ирина Федорова.

"Безусловно, экономическое и финансовое положение, которое за время войны в Иране только ухудшилось, будет препятствовать разработке ядерного оружия, все-таки это достаточно затратное дело. Но не стоит забывать, как после войны с Индией 1965 года пакистанские лидеры заявляли о том, что Пакистан готов есть траву и листья, но получить собственное ядерное оружие, если этот вид вооружений появится у Индии. Поэтому мы и не можем исключать вариант, когда при очень тяжелой ситуации в экономике Иран все равно бросит все свои ресурсы на получение ядерного оружия", - заключила востоковед.