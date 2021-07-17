Северный морской путь: зачем России еще один атомный ледокол?

Анастасия Жалина

Россия продолжает строительство новых атомных ледоколов для обеспечения грузоперевозок по Северному морскому пути. В октябре 2026 года состоялся физический пуск одного из двух ядерных реакторов ледокола «Чукотка». Это стало важным этапом строительства, которое завершиться в 2027 году.

«Чукотка» пополнит атомный ледокольный флот России и позволит сопровождать больше грузовых судов в арктических морях. Новый ледокол также сможет сопровождать суда, перевозящие грузы для нефтегазовых проектов и снабжения северных регионов.

Как продвигается строительство ледокола «Чукотка»?

«Чукотка» — атомный ледокол проекта 22220 (серии современных российских ледоколов, предназначенных для сопровождения судов в арктических морях). Он станет пятым ледоколом этой серии, строительство которой началось с «Арктики». «Чукотка» строится по заказу госкорпорации «Росатом».

Судно заложили 16 декабря 2020 года. В 2023 году на завод доставили два ядерных реактора РИТМ-200, предназначенных для обеспечения ледокола энергией. В начале 2024 года их установили на судно. В ноябре того же года «Чукотку» спустили на воду для продолжения строительства. В октябре 2026 года на ледоколе состоялся физический пуск реактора правого борта. Специалисты проверили работу оборудования, систем управления и защиты. После запуска второго реактора планируется провести комплексные испытания ядерной энергетической установки. Сейчас «Чукотка» проходит швартовные испытания, в ходе которых проверяется работа оборудования и систем судна без выхода в море. Следующим этапом станут заводские ходовые испытания.

Первоначально строительство планировали завершить в конце 2026 года, однако в июне правительство России перенесло срок на 2027 год.

Согласно правительственным документам, стоимость строительства ледокола оценивается в 51,9 млрд рублей. Из них 16,6 млрд рублей предусмотрено из федерального бюджета, а остальные 35,3 млрд рублей — из внебюджетных источников.

Какие технические возможности получит новый ледокол?

Длина «Чукотки» составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра. Мощность ледокола достигает 60 МВт, что позволяет ему преодолевать лед толщиной до 2,9 метра. Судно оснащено двумя ядерными реакторами РИТМ-200, а расчетный срок его службы составляет 40 лет.

Одной из главных особенностей «Чукотки» является возможность изменять осадку — глубину погружения корпуса в воду. Благодаря этому ледокол может работать как в глубоководных арктических морях, так и на более мелких участках, включая Обскую губу и Енисей в направлении порта Дудинка.

Основным районом работы ледоколов проекта 22220 является западная часть Арктики, включая Баренцево, Печорское и Карское моря. Здесь они могут обеспечивать движение грузовых судов круглый год, в том числе по маршрутам к крупным нефтегазовым терминалам.

В летне-осенний период ледоколы также могут работать в восточной части Северного морского пути, включая море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. На этих участках ледовая обстановка сложнее, особенно зимой, поэтому возможности судоходства во многом зависят от сезона и погодных условий.

«Чукотка» сможет сопровождать танкеры, газовозы и сухогрузы, обеспечивая перевозку энергоресурсов, промышленной продукции и других грузов в сложных ледовых условиях.

Как Россия расширяет атомный ледокольный флот?

Россия располагает восемью действующими атомными ледоколами. Четыре из них относятся к современному проекту 22220: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Кроме того, продолжают работать ледоколы предыдущих поколений — «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».

После ввода «Чукотки» количество ледоколов проекта 22220 увеличится до пяти. При этом строительство новых судов продолжается. Сейчас создаются еще два ледокола этой серии — «Ленинград» и «Сталинград».

Отдельно на Дальнем Востоке строится атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер». Его мощность составит 120 МВт, что вдвое больше, чем у «Чукотки». Новый ледокол предназначен для работы в особо сложных ледовых условиях и сможет преодолевать лед толщиной более четырех метров.

Расширение атомного флота связано с планами увеличения грузоперевозок по Северному морскому пути. Чем больше судов будет использовать арктический маршрут, тем выше станет потребность в ледокольном сопровождении. Новые ледоколы позволят обслуживать больше грузовых судов на разных участках маршрута, а также обеспечивать необходимый резерв на время ремонта действующих ледоколов. Это особенно важно зимой, когда сложная ледовая обстановка затрудняет движение судов. Для грузоотправителей увеличение ледокольного флота означает прежде всего возможность более регулярно организовывать перевозки и планировать сроки доставки товаров.

Как меняются объемы перевозок по Северному морскому пути?

Северный морской путь связывает европейскую и дальневосточную части России через арктические моря. Он используется для перевозки промышленной продукции, экспорта энергоресурсов и снабжения северных регионов.

В 2023 году объем грузоперевозок по этому маршруту составил 36,3 млн тонн. В 2024 году показатель увеличился до рекордных 37,9 млн тонн, однако по итогам 2025 года немного снизился — до 37,02 млн тонн, или на 2,3%.

В 2026 году грузопоток вновь начал расти. По данным консультационного центра «Гекон», за январь–сентябрь по Северному морскому пути перевезли 31,7 млн тонн грузов. Это на 18%, или на 4,8 млн тонн, больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Одним из главных факторов роста стало увеличение перевозок сжиженного природного газа (СПГ). Дополнительный вклад внесло развитие сквозных перевозок, при которых суда проходят всю акваторию Северного морского пути. За девять месяцев 2026 года объем таких перевозок достиг 4 млн тонн, увеличившись на 1,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом 3,8 млн тонн приходилось на внешнеторговые грузы России.

Основную часть грузопотока Северного морского пути составляют углеводороды. По оценкам центра «Гекон», в 2025 году на СПГ приходилось около 58% перевозок, на нефть — 21%, на газовый конденсат — еще 4%. Таким образом, их совокупная доля достигала примерно 83%. Остальную часть составляли генеральные грузы (11%), включая промышленное оборудование, технику и строительные материалы, а также нефтепродукты (3%), уголь, рудные концентраты и другие товары. Такая структура показывает, что грузоперевозки по Северному морскому пути во многом зависят от работы нефтегазовых предприятий. Вместе с тем рост сквозных перевозок создает дополнительные возможности для использования арктического маршрута другими грузоотправителями.

Какое экономическое значение будет иметь «Чукотка»?

Одним из возможных направлений работы нового ледокола станет сопровождение грузовых судов, обслуживающих промышленные проекты в Арктике. Ледокольное обеспечение используется при перевозках, связанных с проектами «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», Новопортовским месторождением и другими предприятиями на севере России.

После ввода в эксплуатацию «Чукотка» позволит увеличить возможности ледокольного сопровождения и обслуживать больше судов в сложных ледовых условиях. При этом конкретные направления работы нового ледокола пока не определены. Дополнительные возможности появятся и для перевозок в интересах северных регионов. В частности, через порт Дудинка транспортируется продукция предприятий Норильского промышленного района. Морским транспортом также доставляют топливо, продовольствие, оборудование и другие необходимые товары в труднодоступные районы Арктики.

Развитие ледокольного флота имеет значение и для международной торговли. Северный морской путь рассматривается как один из маршрутов между Европой и Азией. Для некоторых направлений он короче пути через Суэцкий канал, что потенциально позволяет сократить сроки доставки. Однако экономическая эффективность таких перевозок зависит от ледокольных тарифов, сезонности, стоимости страхования и других расходов. Поэтому увеличение числа ледоколов не гарантирует снижения транспортных затрат, но создает условия для более регулярного движения грузовых судов.

Какие перспективы открываются перед Северным морским путем?

В ближайшие годы Россия планирует значительно увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути. По оценкам Росатома, к 2030 году грузопоток может достигнуть 70–109 млн тонн в зависимости от сценария развития. Для обслуживания таких объемов потребуется расширение атомного ледокольного флота. В августе 2026 года представители Росатома отмечали, что восьми действующих ледоколов достаточно для текущих перевозок. По оценкам Росатома, для обслуживания прогнозируемого грузопотока к 2030 году России потребуется группировка из 11 атомных ледоколов.

Одновременно планируется развитие портовой и транспортной инфраструктуры. По данным Министерства транспорта России, на развитие Большого Северного морского пути в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» до 2030 года предусмотрено 253,2 млрд рублей бюджетных средств. Часть мероприятий направлена на повышение безопасности судоходства. В частности, к 2030 году аварийно-спасательный флот планируется пополнить десятью судами.

Одной из главных задач остается развитие круглогодичного судоходства, особенно в восточной части Северного морского пути, где ледовые условия значительно сложнее. Согласно планам Росатома, переход к круглогодичной навигации с использованием караванной модели сопровождения судов предусмотрен на 2031–2035 годы. При этом для увеличения грузопотока недостаточно только новых ледоколов. Потребуется также строительство специализированных танкеров, газовозов и других грузовых судов, способных работать в сложных ледовых условиях.

Таким образом, дальнейшее развитие Северного морского пути будет зависеть от обновления ледокольного и грузового флота, расширения портовой инфраструктуры и реализации промышленных проектов, которые обеспечат маршрут необходимыми объемами грузов.

Что изменится после ввода ледокола «Чукотка»?

Ввод «Чукотки» станет очередным этапом обновления атомного ледокольного флота России. Новое судно расширит возможности сопровождения грузов в Арктике и создаст дополнительные условия для развития перевозок по Северному морскому пути. Это особенно важно для нефтегазовой отрасли, промышленных предприятий и снабжения северных регионов. При этом дальнейший рост грузопотока будет зависеть не только от количества ледоколов, но и от развития портовой инфраструктуры, наличия специализированных грузовых судов и реализации новых промышленных проектов.

Таким образом, расширение атомного флота должно прежде всего обеспечить более регулярное движение судов и повысить надежность арктических перевозок.