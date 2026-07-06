Россия сохранила позиции в Латинской Америке, но теряет Балканы

Поражение коалиции Александра Вучича в Сербии и переизбрание Лулы да Силвы в Бразилии обозначили для Москвы два разных сценария: риск ослабления позиций на Балканах и сохранение важного партнера в Латинской Америке.

Почему проиграл Вучич?

Выборы 25 октября принесли противоположные результаты двум политикам в Старом и Новом Свете, с которыми Россия выстраивала тесные отношения. В Сербии на парламентских выборах победил оппозиционный "Студенческий список". После обработки 82,85% бюллетеней он получал 50,28% голосов против 40,73% у коалиции "Александр Вучич — Объединенная Сербия". Параллельный подсчет Ipsos и CeSID давал победителям 140 из 250 депутатских мест. Вучич, досрочно подавший в отставку с президентского поста, чтобы возглавить список своей коалиции и возглавить страну уже в должности премьер-министра, уже признал поражение.

Сербский результат стал политическим продолжением массовых протестов. Их отправной точкой было обрушение навеса вокзала в Нови-Саде в 2024 году, унесшее жизни 16 человек. Требование установить ответственность за трагедию переросло в выступления против коррупции и авторитарных тенденций. Студенты сумели превратить общественное возмущение в самостоятельную политическую силу.

Поэтому поражение Вучича объясняется прежде всего внутренним кризисом доверия, а не выбором сербских граждан между Россией и Западом. Судя по характеру протестов, значительная часть общества голосовала за подотчетность власти и обновление законодательтва. Обвинения Вучича в адрес внешних сил отражают позицию проигравшего лагеря, но не доказывают иностранного управления протестом.

Почему победил да Силва?

В Бразилии действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, напротив, удержал власть. По опубликованным итогам второго тура он получил 51,79%, а Флавиу Болсонару — 48,21%. Победа открывает Луле путь к четвертому президентскому сроку. В первом туре выборов лидировал его соперник, но действующему главе государства удалось мобилизовать дополнительную поддержку в решающий момент. Поэтому исход выборов - сенсация.

Устойчивость Лулы во многом объясняет его политическая биография. Социальные программы, поддержка малоимущих и связь с профсоюзным движением создали прочную основу его популярности. Другим ресурсом оставалось неприятие наследия Жаира Болсонару, продолжателем которого выступал его сын. После беспорядков сторонников бывшего президента и его осуждения за подготовку переворота это противостояние вышло за рамки обычного спора левых и правых.

Однако небольшой разрыв показывает пределы победы. Лула сохранил президентство, но не преодолел раскол общества. Почти половина проголосовавших поддержала правого кандидата, поэтому новый срок не станет мандатом на беспрепятственное проведение собственной программы.

Российский баланс

Для Москвы результат выборов в Сербии означает прежде всего потерю привычного политического партнера в Европе. Александр Вучич обеспечивал персональную предсказуемость отношений. Теперь придется договариваться с новой силой, чьи внешнеполитические приоритеты еще предстоит оценить. Главный риск — возможное сближение Белграда с санкционной политикой Евросоюза, хотя прогноз Вучича о скором введении ограничений против России - еще не принятое победителями решение. Возможно, как и в Венгрии, новый сербский премьер будет преследовать прежде всего национальные интересы своей страны, которые предусматривают прагматичные и нормальные отношения с Москвой вопреки воле Брюсселя. К тому же, в отличие от Венгрии, Сербия - еще не член ЕС и более самостоятельна при выстраивании своей внешней политики.

При этом ЕС может поставить условием продвижения евроинтеграции разрыв связей с Москвой. Если Белград подчинится этому шантажу, Москва столкнется с дополнительными препятствиями в торговле, расчетах и энергетическом сотрудничестве. Политически это сузит возможности российского присутствия на Балканах. Пока, однако, корректнее говорить о риске утраты прежнего формата отношений, а не об окончательной "потере Сербии". Поражение одной коалиции не определяет автоматически весь будущий курс страны. Что до прежнего правительства, то даже в нем ходили разговоры о присоединении к антироссийским санкциям.

В Бразилии российская выгода состоит прежде всего в преемственности политики. Сохраняется руководство, при котором двусторонний российско-бразильский товарооборот в 2025 году достиг $10,9 млрд. Россия остается важным поставщиком удобрений и дизельного топлива. Сотрудничество опирается не только на политический диалог, но и на хозяйственные потребности бразильского рынка.

Переизбрание Лулы также сохраняет для Москвы знакомого собеседника в БРИКС и уменьшает вероятность резкого сближения Бразилиа с Вашингтоном, которого ожидали от Болсонару-младшего. В условиях жесткой внутриполитической борьбы и риска поражения Лулу да Сильвы его победа - абсолютный выигрыш для России. Ведь если в случае с Сербией риск разворота от России был лишь потенциальным, то Болсонару-младший уже был настроен на сближение с США, Аргентиной и Израилем, а также на вывод Бразилии из БРИКС.