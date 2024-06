Суд Лондона дал Джулиану Ассанжу право обжаловать свою экстрадицию в США. Теперь у него есть возможность вновь жить свободно у себя на родине - в Австралии.

Крупнейшей мировой новостью сегодня стал выход на свободу Джулиана Ассанжа: основатель WikiLeaks спустя более пяти лет заточения в британской тюрьме освобожден из-под стражи. Высокий суд Лондона выпустил журналиста под залог, после чего он направился в аэропорт Станстед, где сел на самолет и покинул Великобританию.

Компания WikiLeaks объяснила, что благодаря длительным переговорам с Министерством юстиции США была достигнута сделка, которая пока официально не завершена: Ассанж признает вину в сговоре с целью незаконного получения и распространения информации о национальной обороне США, а Вашингтон отказывается от его дальнейшего преследования. Для этого прокуроры ведомства запросят 62 месяца тюрьмы для Ассанжа, что соответствует уже отбытому в лондонских казематах сроку.

СМИ отмечают, что сделка о признании вины должна быть утверждена федеральным судьей. По информации агентства Associated Press, Ассанж должен предстать перед федеральным судом на крупнейшем острове Северных Марианских островов - Сайпане - утром 26 июня (то есть примерно через 10 часов).

Кто такой Джулиан Ассанж?

У Джулиана Пола Ассанжа много регалий. Мировая общественность знает его как интернет-журналиста, телеведущего, программиста и даже хакера. Он - основатель скандального сайта утечек секретных документов WikiLeaks. А после ареста в Великобритании многие знают Ассанжа как де-факто политического заключенного.

Сайт WikiLeaks Ассанж создал в 2006 году для обмена конфиденциальными материалами. На портале была опубликована обширная информация о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и дипломатических тайнах США.

У Ассанжа было множество информаторов. Он придерживался принципа нераскрытия источников информации, обеспечивая их анонимность. Информация, размещенная на портале, дублировалась на всех серверах, что делало почти невозможным отслеживание первоисточника. Ассанж передал секретные документы о войнах в Афганистане и Ираке, в том числе о расстреле американскими военными мирных граждан, таким изданиям как Аль-Джазира, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times, вызвав международный скандал. Он также утверждал, что у него в запасе большое количество секретных документов Пентагона.

В 2010 году против Ассанжа было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах в Швеции. Проведя около недели в шведской тюрьме журналист уехал в Великобританию, где против него тоже начались судебные разбирательства. Несмотря на преследование, Ассанж отказывался прекращать журналистские расследования. В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился до апреля 2019 года.

Власти Эквадора после прихода к власти Ленина Морено выдали программиста британской полиции, получив заверение от Соединенного Королевства, что Ассанжа не экстрадируют в США. В апреле 2019 года правительство США предъявило обвинение Джулиану в заговоре с целью компьютерного вторжения, связанного с утечкой информации, предоставленной Челси Мэннинг. С того времени он находился в британской тюрьме, оспаривая усилия США по его экстрадиции.

В мае 2019 и июне 2020 годов правительство США предъявило новые обвинения против Ассанжа, связанные с нарушением Закона о шпионаже 1917 года и утверждением о его сговоре с хакерами.

Как освобождали Ассанжа?

С самого ареста Ассанжа известные журналисты, деятели культуры и политики требовали его освобождения. Президент Бразилии Лула да Силва призывал всех встать на защиту австралийского журналиста. МИД КНР считает, что нужно судить не Джулиана Ассанжа, а "хакерскую империю", которая "пытается скрыть свои преступления". В интервью журналисту BBC президент Азербайджана Ильхам Алиев давал понять, что она не имеет права читать ему лекции о "свободе прессы", в то время как в Лондоне держат в тюрьме Джулиана Ассанжа, "убивая его морально и физически" за то, что он занимался журналистикой.

Активными сторонниками освобождения Ассанжа выступали и российскими политики, журналисты и дипломаты. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию с арестом австралийца "позором западной демократии". На Смоленской площади сомневаются, что решение Высокого суда Лондона, давшее Ассанжу возможность обжаловать свою экстрадицию в США, является спасением для него. "Сложно назвать продолжающуюся экзекуцию решением в пользу Ассанжа", - заявила пресс-секретарь МИДа Мария Захарова.

Какова будет дальнейшая судьба Ассанжа, узнаем уже завтра. 26 июня пройдет суд на Северных Марианских островах. Будем надеяться, что это в самом деле путь к свободе, а не хитрая уловка, чтобы тайно экстрадировать создателя WikiLeaks в США и посадить его пожизненно в американскую тюрьму после семи лет в эквадорском посольстве и пяти лет в британской тюрьме.