Почему Иордания атаковала Сирию?

26 октября Иордания нанесла удары по соседней Сирии, в результате которых погибли мирные жители страны. Почему Амман атаковал, не предупредив? Чем ответит Дамаск? Как происшествие отразится на отношениях двух стран?

Что произошло?

Военно-воздушные силы Иордании нанесли удар по ячейкам террористических организаций на юге-востоке Сирии, в провинциях Дераа и Сувейда. На странице вооруженных сил страны в одной из соцсетей появилось сообщение о том, что в результате операции, проведенной с участием истребителей Королевских ВВС, были убиты террористы, а также уничтожены их средства передвижения. ВС Иордании утверждают, что удары были нанесены в координации с Дамаском, однако министерство иностранных дел Сирии заявляет, что им ничего не было известно об атаках. Сирия сообщает, что иорданская атака привела к гибели 7 мирных жителей, в том числе троих детей.

Почему Иордания нанесла удары по Сирии?

Иордания атаковала сирийскую территорию в ответ на теракт в греческой православной церкви в провинции Эль-Карак. В результате вооруженного нападения на похоронную процессию в церкви в деревне Хамуд, которое было совершено 23 октября, 9 человек погибло, еще 34 были ранены. Власти сразу же объявили, что ответственные за нападение - экстремисты, а король Иордании Абдалла заявил, что те, кто подготовил теракт, будут наказаны ”железным кулаком”. В понедельник, 26 октября, были арестованы трое подозреваемых в нападении на православную церковь. Все они - граждане Иордании, при этом власти страны связали их с террористическими группировками, действующими на территории Сирии.

Откуда на юге Сирии террористы?

Вооруженные и террористические ячейки действуют в стране как минимум с начала гражданской войны в 2011 году, когда борьба за власть привела к формированию многочисленных противоборствующих группировок с разными целями. К 2014 году значительная часть территории Сирии была под контролем Исламского государства - запрещенной в Российской Федерации террористической организации. Хотя к 2018 году правительству страны при помощи России и Ирана удалось вернуть контроль над большинством территорий, в том числе на юге и юго-востоке, подпольные ячейки террористов по-прежнему существуют, как и местные вооруженные формирования, не подчиняющиеся официальному Дамаску. Нынешнему переходному правительству Сирии во главе с Ахмедом Аш-Шараа сложно их контролировать и бороться с ними на юге, в частности, в провинциях Сувейда и Дераа. Для Иордании, которая делит с Сирией границу вдоль этих провинций, сирийские террористы - серьезная проблема.

Иордания впервые ударила по Сирии?

Удары по сирийским провинциям, нанесенные Иорданией 26 октября 2026 года, не первые: проблемы с безопасностью на границе с Сирией беспокоят страну как минимум с 2018 года, при этом первопричина проблем не терроризм, а контрабанда сирийских наркотиков и оружия на территорию королевства. Наркотические таблетки каптагон переправлялись практически беспрепятственно вдоль 360-километровой границы с Иорданией, принося сирийским производителям миллионы долларов прибыли. Первые удары по сирийским объектам, связанным с наркотиками, Иордан нанес в 2023 году, повторились атаки в 2024 году.

Недавние удары по южным регионам Сирии - первые после смены режима в Дамаске, притом не связанные с наркоторговлей и контрабандой оружия, как раньше.

Иордан и Сирия - союзники или нет?

Сближение Иордана и Сирии началось вскоре после прихода к власти в Дамаске Ахмеда Аш-Шараа. Стороны начали активно укреплять сотрудничество в сфере торговли и транзита, энергетики и водных ресурсов, авиационного сообщения, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, туризма, инвестиций, безопасности, а также стабилизации ситуации на юге Сирии. Иордан поддерживает усилия Дамаска по обеспечению собственных целостности и суверенитета, а также осуждает операции израильских вооруженных сил на территории соседнего государства. В результате сближения, в первый год новой власти в Дамаске товарооборот между двумя странами увеличился почти в два раза, а Сирия стала основным экспортным направлением для Иордании.

Однако разногласия между соседними государствами сохраняются, в первую очередь, по вопросам сирийских беженцев в Иордании, распределения водных ресурсов, локальных экономических интересов, а также угроз со стороны южных провинций Арабской Республики.

Как Сирия отреагировала на атаку Иордана?

Сирийский МИД назвал удары Иордана по своим южным провинциям предательскими, имея ввиду несоблюдения договоренностей в отношении взаимодействия по вопросам безопасности в приграничных районах, а также нарушением суверенитета. В ответ на действия Аммана, из-за которых погибли мирные жители, Дамаск закрыл единственный функционирующий пограничный переход между двумя странами - КПП ”Насиб-Джабер”. В настоящее время пассажирские и транспортные перевозки в обоих направлениях приостановлены.

Что будет дальше?

Как будут развиваться события дальше, пока неизвестно. Сирия заявила, что закрытие погранперехода - необходимая мера в связи со сложившимися условиями в провинции Дераа для обеспечения безопасности местного населения. Наиболее вероятный сценарий - создание совместного сирийско-иорданского комитета по безопасности, в рамках которого стороны смогут координировать свои действия по борьбе с угрозами на общей границе. В пользу того, что нынешний конфликт между странами вряд ли перейдет в острую фазу, говорит и тот факт, что Сирия обвинила третью неназванную сторону в попытках подорвать сближение Дамаска и Аммана, а Иордания выразила сожаление в связи с гибелью гражданских лиц в результате авиаударов.