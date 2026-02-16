Первые переговоры Москвы и Киева в Европе: чем удивит Женева?

Российская делегация начала в Швейцарии третий раунд трехсторонних переговоров с США и Украиной по урегулированию конфликта. Заседания 17-18 февраля проходят в закрытом формате, без участия СМИ.

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским пунктуально прибыла сегодня на место встречи в отеле InterContinenta в Женеве. Американскую сторону уже по традиции представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров. Швейцария выступает лишь как переговорная площадка.

Новый переговорный раунд стартовал буквально в эти минуты.

Почему Женева?

Женева выбрана из-за "удобства для всех сторон", пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех", — отметил Песков.

Швейцария в целом исторически являлась центром дипломатии. Все помнят о Женевских конвенциях, разрядке в 1970-х годах. Кстати говоря, там же в Женеве проходит сейчас второй раунд переговоров США и Ирана вокруг ядерной программы и конфликта двух стран.

Факт проведения переговоров в Швейцарии является уникальным в урегулировании украинского конфликта, так как доселе они проходили в ближневосточных странах - Турции и ОАЭ. До встречи глава МИД Швейцарии нанес визит в Россию.

Налицо попытки перенести переговоры на европейскую арену, однако представители стран ЕС все еще не участвуют в них. Россия объясняет отсутствие европейцев тем, что они отказались от диалога с Москвой. "Брюссель, отказавшись от прямого диалога с нашей страной, по сути, сам лишил себя места за переговорным столом", - говорит Галузин.

В Европе сейчас идут бурные дискуссии о том, следует ли назначать спецпереговорщика по диалогу с Москвой вокруг Украины. Франция, Италия и ряд стран поддерживают идею. Галузин заметил, что эта инициатива "находится на стадии обсуждения внутри ЕС". При это она исходит от стран-членов, а не евробюрократии, которая по его словам, "недоговороспособна".

Украина испугалась Мединского

Помощник президента Владимир Мединский, выступавший главным героем трех стамбульских раундов в 2025 году, после небольшой паузы возвращается в дипломатию. С чем это связано, пояснил Песков. "Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Почему он не участвовал в ;предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных", — сказал пресс-секретарь российского лидера».

Из новых лиц можно также стоит отметить участие замглавы МИД России Михаила Галузина. Вопросы экономического характера будет обсуждать глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Украину, по сведениям The New York Times, встревожило участие Мединского. "Присутствие господина Мединского, который в прошлом году руководил переговорами по Москве, некоторыми на Украине воспринимается как тревожный сигнал. В предыдущих переговорах господин Мединский раздражал украинских коллег длинными историческими лекциями и жесткой позицией, предупреждая, что Россия готова вести боевые действия, сколько понадобится", - отмечает американская газета.

Ключевые темы

Повестка переговоров шире, чем в ОАЭ. В Женеве речь пойдет не только об обмене пленными и территориях, но и о Запорожской АЭС, гуманитарных вопросах и энергетике. Песков отметил, что будет обсуждаться широкий круг тем, в том числе территории. Источник ТАСС в переговорных группах обратил внимание, что Запорожская АЭС находится "однозначно в российской юрисдикции".

Из более ранних позиций и заявлений предварительно ясно, что для России ключевая тема - вывод украинских войск с Донбасса, гарантии прав русскоязычного населения на Украине и устранение угрозы российской безопасности в лице НАТО и украинской армии, включая ее численность. Киев же настаивает на немедленном прекращении огня, фиксации границ по линии соприкосновения, восстановлении пострадавших от войны территорий.

Чего ждать от Женевы?

Предыдущие переговоры в Абу-Даби в январе-феврале привели к обмену пленными и установлению диалога на уровне военных России и США. Но сейчас команда Трампа рассчитывает на прогресс по условиям мирного соглашения. Дональд Трамп уже дал понять, что хочет закончить конфликт к лету и требует от Киева быть сговорчивее. "Пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу. Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели [за стол переговоров]", — так Трамп охарактеризовал свои ожидания от Женевы.

Россия настроена на непубличный характер диалога, но накануне замглавы МИД Сергей Рябков дал понять, что делегация России оправляется в Женеву с четкими указаниями действовать в рамках пониманий Анкориджа. Речь идет о договоренностях Дональда Трампа и Владимира Путина на августовской встрече на Аляске.