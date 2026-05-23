Пашинян пообещал заняться ЕАЭС

Никол Пашинян заявил о своем значительном влиянии в ЕАЭС и пообещал после парламентских выборов вплотную заняться реализацией четырех базовых принципов организации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обладает значительным влиянием в ЕАЭС и для него не существует неразрешимых проблем в рамках организации.

По словам главы армянского правительства, такой статус обусловлен тем, что в заседаниях межправительственного совета он участвует как премьер-министр, а в Высшем Евразийском экономическом совете выступает как глава государства.

"Этот статус позволяет мне утверждать, что в рамках ЕАЭС для меня нет неразрешимых вопросов"

— Никол Пашинян

После парламентских выборов Пашинян намерен заняться реализацией четырех базовых принципов ЕАЭС: свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и финансов.

"Нет такого вопроса, связанного с применением этих четырех принципов, который я не смог бы решить"

— Никол Пашинян

Однако он добавил, что Армения не сможет одновременно быть членом Евросоюза и ЕАЭС. При этом необходимости делать выбор в настоящее время нет, так как страна состоит в евразийском объединении и параллельно углубляет отношения с ЕС.

Пашинян на распутье

Ситуацию с нынешним отношением армянских властей к ЕАЭС в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" прокомментировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников .

"Так как задача Пашиняна – это включение Армении в ЕС, то, соответственно, он должен перевести законодательство Армении в рамки законодательства и ЕАЭС, и ЕС, то есть согласовать эти системы так, чтобы соответствовать и первым, и вторым нормам. По сути армянский премьер хочет попытаться усидеть на двух стульях, что он и будет делать", – пояснил Дмитрий Солонников.

Однако, подчеркнул эксперт, быть членом и ЕС, и ЕАЭС, как Ереван неоднократно предупреждали в Москве, не получится, так что властям Армении надо выбирать: или-или.

"Армении нужно сделать принципиальный выбор: куда идти, туда или сюда. От этого выбора будут дальше зависеть и перспективы. Если основной вектор будет вхождение в экономическую зону Европы, значит, перспективы сотрудничества в ЕАЭС будет сокращаться. Нужно будет ставить вопрос ограничения полномочий, приостановке деятельности и т.д. Если основной вектор останется в рамках Евроазиатского партнерства, значит, нужно будет следить, какие шаги будут на европейском направлении. Пока основной выбор не озвучен и не сделан", – указал Дмитрий Солонников.

"Многовекторность" Пашиняна ухудшает торговлю с Россией

Доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Артем Пылин напомнил, что в последние несколько лет, после завершения Карабахской войны, Ереван резко активизировал движение в сторону многовекторности, в том числе за счет развития отношений с ЕС, Великобританией и США, а год назад власти Армении официально запустили процесс вступления в ЕС.

"На этом фоне произошло заметное охлаждение армяно-российских межгосударственных отношений, что сопровождалось заметным снижением ранее быстро растущей взаимной торговли двух стран. Так, если в 2021–2024 гг. взаимный армяно-российский товарооборот вырос в 4,8 раза – с $2,6 млрд до $12,4 млрд, то в 2025 году взаимная торговля двух стран упала на 38,3%, в январе-марте 2026 года падение продолжилось и составило 17,2%. При этом падение армяно-российской торговли может ускориться из-за недавно введенных со стороны России торговых ограничений на поставки армянских товаров – некоторых видов алкогольной продукции, минеральной воды, цветов; также Россельхознадзор отмечает проблемы с поставками из Армении овощей и фруктов", – перечислил эксперт.

"Таким образом, господину Пашиняну в случае его избрания на предстоящих выборах предстоит решать как текущие торговые противоречия в отношениях с главным торговым партнером Арменией – Россией, так и вопросы стратегического характера в рамках продвижения политики многовекторности. Попытка одновременно развивать отношения с Европейским союзом и сохранять участие в ЕАЭС – вот ключевая проблема", – обратил внимание Артем Пылин.

"Правительству Пашиняна видимо придется балансировать между Москвой и Брюсселем, избегая дальнейших экономических потерь от возможного охлаждения отношений с Россией, пытаясь сохранять доступ армянской экономики к рынку ЕАЭС и при этом одновременно продвигать европейские стандарты и реформы внутри страны. По всей видимости, Пашиняну придется снижать уровень политической конфронтации в отношениях с Москвой, участвовать в переговорах по торговым, таможенным и энергетическим вопросам с целью сохранения преференциального доступа на рынок ЕАЭС и льготных цен на российские углеводороды", – спрогнозировал доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Говоря о перспективах экономического сотрудничества Армении с ЕАЭС, Артем Пылин выразил мнение, что в обозримой перспективе объединение, по всей видимости, останется для Армении главным экономическим партнером.

"При этом продолжится курс на диверсификацию внешних связей и постепенное сближение Еревана с ЕС. Но, учитывая туманные перспективы реального вступления Армении в ЕС и ее высокую экономическую зависимость от связей с ЕАЭС (прежде всего, с Россией), а также невозможность одновременного участия страны и в ЕАЭС, и в ЕС, в ближайшие годы Ереван скорее всего будет избегать резкого геополитического выбора", – считает эксперт.

"Однако такая ситуация неопределенности может тормозить дальнейшее развитие глубоких кооперационных и инвестиционных связей Армении и России", – заключил Артем Пылин.