Москва призвала Баку и Ереван к урегулированию в рамках Заявления 2020 года

МИД РФ: Москва готова содействовать выполнению положений трехсторонних соглашений в рамках урегулирования между Баку и Ереваном.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова оказать содействие в деле нормализации между Баку и Ереваном в рамках трехсторонних договоренностей 2020 и 2022 годах.

"Мы полагаем, что по этим направлениям и надо двигаться: подготовка мирного договора, разблокирование экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, делимитация границ с последующей демаркацией, налаживание диалога между гражданскими обществами и парламентами Армении и Азербайджана"

– Михаил Галузин

По словам замглавы МИД РФ, Москва готова участвовать в процессе как одна из сторон соглашений. При этом, как подчеркивает Галузин, Россия готова оказать поддержку в любой форме, какая устроит Баку и Ереван.

Напомним, что Трехстороннее заявление было подписано лидерами России, Азербайджана, и Армении в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Документ завершил Карабахскую войну капитуляцией Армении.

Пункт 9 – Зангезурский коридор

Напомним, что из Трехстороннего заявления 9-10 ноября 2020 года к настоящему моменту остается невыполненным последний, девятый пункт: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

Хотя руководство Армении и делает время от времени намеки, что не признает действительность этого документа после ликвидации сепаратистского очага в Ханкенди, однако официально Ереван не отзывал подпись Никола Пашиняна под Трехсторонним заявлением. Причина проста: армянские власти не признают это открыто, но Заявление как акт капитуляции Армении закрепляет завершение Карабахской войны, и если его разорвать, перестанет действовать пункт 1, гласящий "Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях". Для всего региона это будет сигналом к началу Арменией реванша в войне с Азербайджаном, а Никол Пашинян не хочет вновь воевать с Баку.

Россия, со своей стороны, понимая, что Армения не вышла и не выйдет из Трехстороннего заявления 9-10 ноября 2020 года, настаивает на выполнении пункта 9, полностью поддерживая в этом плане позицию Азербайджана об организации Зангезурского коридора через Сюникскую область РА: движение между Зангиланским районом и Нахчываном должно быть беспрепятственным, а контроль за ним, как и сказано в документе, должны осуществлять российские пограничники, которые по-прежнему охраняют всю армянскую границу с Ираном, кроме пограничного пункта пропуска Агарак. Стоит подчеркнуть, что подобная формулировка пункта 9 создает самый простой способ запуска Зангезурского коридора: от Армении требуется лишь восстановить советские дороги вдоль русла реки Араз, а обеспечивать безопасность на них будут те же сотрудники ФСБ, что более 30 лет обеспечивают безопасность южной армянской границы.

К сожалению, Армения саботирует выполнение пункта 9 и почти 5 лет занимается политическим торгом по этому вопросу, стараясь получить для себя максимум выгоды, в результате на азербайджанской территории скоро будут полностью завершено строительство новых автомобильной и железной дорог Зангезурского коридора, а у Армении до сих пор нет даже согласованного с Баку проекта армянского участка. Никол Пашинян рассказывает об армянской проекте "Перекресток мира", который буквально является переименованным Зангезурским коридором плюс несколько дорог на севере Армении, которые и так будут открыты, как только Ереван выполнит пункт 9 Трехстороннего заявления 2020 года. В результате никакого прогресса в открытии коммуникаций нет по вине армянской стороны, а Баку договорился с Тегераном об организации альтернативного маршрута – на том же отрезке русла реки, только с иранской стороны, для чего между Азербайджаном и Ираном строятся мосты.

Россия безусловно заинтересована в том, чтобы Зангезурский коридор был запущен и на армянском участке работали российские пограничники: пока между Азербайджаном и Арменией не сформируются доверительные отношения, именно российская охрана за транспортным сообщением между Зангиланским районом и Нахчываном гарантирует безопасность армянского участка. Целью Москвы в армяно-азербайджанском урегулировании является максимальная стабилизация мира на Южном Кавказе. Уверенности в том, что армянские таможенники не будут создавать проблемных ситуаций для азербайджанского транспорта, нет. Внерегиональные силы будут заниматься в Зангезурском коридоре не обеспечением безопасности, а собственными интересами (а потенциальное появление западных силовиков на армяно-иранской границе вызовет резкий протест Тегерана). Поэтому не только самый простой, но и самый надежный способ открыть Зангезурский коридор через Армению – передать контроль за армянским участком ФСБ, что и прописано в Трехстороннем заявлении 2020 года.