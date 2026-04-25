Мелони на Южном Кавказе: Ереван как символ, Баку как партнер

4 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Ереване, а 5 мая отправится с официальным визитом в Баку. Календарный расклад не должен обманывать: главный приоритет в регионе - Азербайджан, а Армения - просто подающая надежды демократия.

Для Рима Южный Кавказ — это не периферийное направление внешней политики, а пространство, где пересекаются энергетика, транспорт, промышленность и безопасность. Как отмечает близкий к итальянскому истеблишменту аналитический центр Decode39, Италия выстраивает в регионе политику, идущую в рамках общей внешней политики ЕС, но с явным акцентом на Азербайджан как на наиболее значимого партнера.

Пашиняну нужна легитимность

Участие председателя правительства Италии Джорджи Мелони в ереванском саммите Европейского политического сообщества объясняется прежде всего европейским контекстом. Армения в последние годы стремится укрепить свою связь с ЕС и представить себя как часть европейской геополитики. Никол Пашинян прямо говорил, что проведение саммита в Армении "укрепит нашу интеграцию в европейскую семью" и позволит показать прогресс демократических реформ.

Для Италии визит Мелони в Ереван — это способ подтвердить, что Рим поддерживает не только двусторонние отношения, но и европейский формат обсуждения будущего Южного Кавказа с поддержкой Армении как демократического государства.

Ереван принимает саммит в момент, когда Пашинян пытается усилить международную легитимность и показать Армению как жизнеспособное и важное для региональной и европейской архитектуры государство. Для Еревана проведение любых мероприятий международного уровня, тем более саммита лидеров ЕС и некоторых стран СНГ важно для повышения репутации властей перед решающими парламентскими выборами в июне.

Италия при Мелони пытается вернуть себе статус одного из лидеров ЕС. Конфликт Трампа с Францией и евробюрократией, неспособность Мерца сдерживать США и франко-германская конкуренция создает окно возможностей для Рима. Хотя сама Мелони тоже не застрахована от скандалов. Если раньше она могла похвастаться тем, что имеет тесные связи и с Францией, и Германией, и с США, то недавно на фоне иранской войны Трамп подверг Мелони жесткой критике, после того, как она заступилась за осуждающего войну папу Римского.

Почему Баку важнее?

Если в отношениях с Арменией Италия идет строго в рамках единой европейской линии, то с Азербайджаном отношения уникальные и выходят за рамки курса ЕС. Азербайджан для Италии — это прежде всего энергия, инфраструктура и коммерческая взаимозависимость. Decode39 подчеркивает, что Италия уже давно является главным торговым партнером Азербайджана, а также основным направлением его углеводородного экспорта.

Особенно важен газовый фактор. По данным, приведенным в материале Decode39, Трансадриатический газопровод в 2025 году обеспечивал около 16% потребления газа в Италии, а с 2026 года его пропускная способность была увеличена еще на 1,2 млрд кубометров в год. Кроме того, с января азербайджанский газ начал впервые поступать через Италию в Австрию и Германию, что усилило роль Рима как энергетического хаба Европы.

Поэтому поездка Мелони в Баку — это не просто вежливый двусторонний визит. Это подтверждение того, что Италия делает ставку на Азербайджан как на ключевой элемент своей энергетической безопасности и как на точку входа в более широкий каспийско-европейский коридор. Сообщения в итальянских и азербайджанских СМИ также связывают визит с намерением укрепить политический диалог и энергетическое сотрудничество между Римом и Баку.

Италия и Азербайджан укрепляют связи в экономике

Итальянско-азербайджанские отношения опираются не только на газ. В январе 2026 года поездка замминистра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли в Баку завершилась подписанием плана совместных действий на 2026-2027 годы. Документ охватывает энергетику, инфраструктуру, космос, агробизнес, туризм, таможню и помощьв разминировании освобожденных территорий.

За этим стоит не абстрактная дипломатия, а целая сеть корпоративного присутствия. Snam владеет 20% в TAP и участвует в управлении инфраструктурой, которая делает Италию европейским конечным пунктом Южного газового коридора. Eni и SOCAR подписали в 2024 году три меморандума о взаимопонимании по энергетической безопасности, сокращению выбросов и биотопливу. Ansaldo Energia связана с электростанцией "8 Ноября" в Мингячевире, а Leonardo развивает сотрудничество в оборонной и аэрокосмической сфере.

Иными словами, для Италии Азербайджан — это не только поставщик сырья, но и площадка для промышленного и технологического присутствия. Именно поэтому отношения с Баку имеют для Рима структурный характер: они затрагивают интересы государства, компаний и всей энергетической модели Италии.

Армения как политический сигнал

Если Азербайджан — это стратегическая необходимость, то Армения — скорее политический сигнал. Экономические отношения Рима и Еревана заметно слабее и не сопоставимы по масштабу с азербайджанскими. Италия экспортирует в Армению главным образом оборудование, потребительские товары и химическую продукцию, а импортирует вино, сельхозтовары и текстиль. Это важная, но не системообразующая и незаменимая связь.

Однако важен политический фон: Армения стремится закрепить мирный процесс и показать, что регион способен двигаться от конфронтации к взаимосвязанности. Пашинян напомнил, что именно в рамках предыдущих саммитов ЕПС Армения и Азербайджан подтверждали уважение к суверенитету и территориальной целостности друг друга. На этом фоне приезд Мелони в Ереван выглядит как поддержка формата, в котором мир в регионе получает европейское измерение.