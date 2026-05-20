Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах с Тегераном

Госсекретарь США Марко Рубио позитивно оценил ход переговоров между США и Ираном по мирному соглашению.

Глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли "небольшого прогресса" в переговорах по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

"Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но есть некоторое движение вперед, и это хорошо"

– Марко Рубио

Рубио не обозначил, по каким направлениям США и Иран продвинулись на переговорах.

Ранее позитивный отклик относительно дипломатического процесса между Ираном и США дал вице-президент Джей Ди Вэнс. По словам Вэнса, переговоры между сторонами находятся в "очень хорошей точке".

Почему США перешли к позитиву по Ирану?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил явное смягчение риторики Администрации Трампа в отношении Ирана на этой неделе внутриполитическими проблемами, требующими от Вашингтона демонстрировать успехи в дипломатии.

"В этой ситуации явно просматриваются два аспекта. Первый состоит в том, что Конгресс США все-таки принял резолюцию, обязывающую президента получить разрешения конгрессменов на возобновление военных действий. В связи с этим Администрация Трампа теперь будет стараться всячески избегать необходимости возобновлять самой или втягивать в чужие боевые действия против Ирана. Дело даже не в том, что Конгресс может не дать такого разрешения, а в том, что для самого обращения за разрешением Белому дому понадобится подготовить подробные документы по продолжению войны – и проработанные планы атак на иранские цели, и финансовые расчеты стоимости этих действий. У Администрации Трампа таких планов и расчетов попросту нет", - прежде всего сказал он.

"Белый дом на самом деле не имеет на сегодняшний день продуманной большой стратегии по иранскому конфликту. У него есть свои цели, но нет программы, как этих целей добиться на деле. Президент Дональд Трамп хотел бы иметь свободу рук: сегодня он ведет переговоры о мире, завтра бомбит Иран, послезавтра возвращается к переговорам. Необходимость рассказать Конгрессу, что конкретно он хочет делать против Ирана в обозримой перспективе и сколько это будет стоить, ставит его в тупик. Поэтому сейчас Администрации Трампа оказывается предпочтительней заключить с Тегераном некое промежуточное соглашение о перемирие по принципу "ни войны, ни мира"", - продолжил Владимир Васильев.

"Более того, Трампу приходится торопиться с таким соглашением, поскольку Израиль резко против продолжения перемирия и настроен на возобновление атак на Иран. Президенту США нужно опередить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, полагающего, что нужно давить на Иран, пока он ослаблен. Также Трамп ссылается на то, что заключения соглашения добиваются не одни США, а многие региональные государства – отсюда его заявления, что Египет, Саудовская Аравия, Пакистан и другие игроки всеми силами стараются организовать долговременное перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Отсюда же утечки, что конфликтующие стороны наконец сядут за стол переговоров и может быть ослаблена блокада Ормузского пролива", - обратил внимание американист.

"Второй аспект – резкое падение рейтинга Дональда Трампа. Это очень серьезная проблема для Республиканской партии, вызывающая довольного много беспокойства в рядах партийцев. Приближаются промежуточные выборы в Конгресс, для республиканцев прогнозы уже неблагоприятные, а Трамп все сильнее тянет партию вниз. В Америке восприятие партий и выборов в Конгресс таково, что, хотя президент и не входит формально в избирательные списки, но все равно остается кандидатом номер один от своей партии. Следовательно, чем хуже отношение населения к президенту, тем меньше шансов у его партии завоевывать места в Конгрессе", - сообщил он.

"Из-за этого вполне возможно, что ближе к выборам можно будет наблюдать такую ситуацию в Республиканской партии, когда ряд ее членов в Палате представителей, да и некоторые сенаторы тоже, станет дистанцироваться от Дональда Трампа. Таким образом они будут говорить избирателям: промежуточные выборы — это наши внутренние дела, и нас касаются проблемы нашего штата и избирательного округа, а что происходит в Вашингтоне, к нам отношения не имеет. Сейчас мы такого не наблюдаем, поскольку у большей части кандидатов от республиканцев нет ресурсов для этого маневра, и проблемы партии только углубляются. Поэтому Трампу приходится искать какой-то позитив в иранской ситуации не только для себя, но и для своей партии, не способной от него дистанцироваться", - заключил Владимир Васильев.