Алексей Оверчук: Армения не выйдет из ЕАЭС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения продолжит участие в Евразийском экономическом союзе ради сохранения торговых выгод. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

"Армения, как мы знаем, из Евразийского экономического союза выходить не собирается. Там очень хорошо понимают и объем преференций, и объем торговли с другими государствами членами ЕАЭС"

— Алексей Оверчук

Он уточнил, что торговлю между Арменией и другими странами ЕАЭС обеспечивают льготные механизмы, включая нулевые таможенные пошлины и единые технические стандарты.

При этом главным преимуществом участия в объединении для Армении вице-премьер назвал открытый доступ к общим рынкам и беспрепятственное движение товаров.

"Сегодня наши рынки открыты, происходит свободное взаимное движение товаров. Поэтому армяне очень хорошо понимают преимущество, которое им дает участие в Евразийском экономическом союзе, и не хотят выходить"

— Алексей Оверчук

Отметим, ранее в МИД Армении отмечали, что Ереван не собирается покидать ЕАЭС. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что республика исключает резкие шаги в отношениях с Россией.

Почему Армения не выйдет из ЕАЭС?

Экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал все последние действия армянского правительства в направлении евроинтеграции с задачами избирательного цикла: команда Никола Пашиняна стремится завоевать как можно больше голосов граждан, рассчитывающих на сближение республики с Евросоюзом – при этом Ереван вряд ли будет ставить под угрозу свои экономические выгоды от членства в ЕАЭС.

"Официально Армения сейчас идет по пути евроинтеграции, но фактически по-прежнему состоит в Евразийском экономическом союзе и пользуется всеми теми возможностями, которые дает членство в ЕАЭС. Никол Пашинян рассчитывает извлечь максимум выгод из обеих международных структур, и потому сейчас, когда Москва более активно озвучивает предупреждения о несовместимости евроинтеграции и членства в ЕАЭС, Ереван заверяет российских коллег, что покидать Евразийский союз не планирует. Однако позиция остается той же: стремление как можно больше интегрироваться и с ЕС, и с ЕАЭС", - прежде всего сказал он.

"Важно отметить, что за последние годы, то есть именно при Николе Пашиняне, Армения чрезвычайно сблизилась в экономическом плане с Россией через ЕАЭС. Лет пять назад интеграция Армении в евразийское пространство была гораздо меньше и, наоборот, заметно сильнее и интенсивнее, чем сейчас, были торговые связи с Евросоюзом. Приблизительно с 2018-2019 годов, когда к власти пришел "Гражданский договор" Никола Пашиняна, в структуре армянского экспорта началась явная ориентация на страны ЕАЭС, в первую очередь на Россию. Объемы внешней торговли в этом направлении существенно выросли", - подчеркнул Баграт Асатрян.

"В этой связи нынешние заявления о планах начать ориентироваться на интеграцию с Евросоюзом выглядят как элемент политической агитации перед парламентскими выборами. Потеря членства в ЕАЭС будет сейчас для Армении куда более тяжелым ударом, чем в 2010-е годы, и даже трудно представить, как бы решались возникающие в связи с такой перспективой экономические вопросы. Скорее всего, выхода из ЕАЭС и не будет – власти просто очень хотят переизбраться, иначе не представляют ни свое будущее, ни будущее Армении, и потому говорят то, что может привлечь избирателей. Дай Бог, чтобы текущие разногласия с Россией уладились и не дошло до серьезных проблем", - сообщил экс-глава Центробанка Армении.

"У Армении на экономическом уровне, как и на других уровнях, многосторонние контакты с Россией. Каждая вторая семья в Армении, если не больше, имеет прямые реальные связи с РФ: или родственники работают на российских предприятиях, или сами выезжают на сезонные работы. Разумеется, все они против того, чтобы пропадали преимущества, которые им дает членство Армении в ЕАЭС – свободы движения рабочей силы и капиталов. Также никто в стране не поддержит ни переход на импорт газа из РФ по рыночным ценам, ни возникновение проблем с экспортом нашей сельхозпродукции и товаров обрабатывающей промышленности в Россию", - отметил он.

"Я думаю, что у правительства Никола Пашиняна сейчас больше проявляется эмоциональная сторона работы, а не прагматическая. Анонсируемая ориентация на Европу позволит "Гражданскому договору" легче переизбраться, а реалии их не беспокоят, пока продолжается избирательная кампания. Их цель сейчас – победа на выборах", - заключил Баграт Асатрян.