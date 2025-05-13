Вестник Кавказа

Максим Шевченко о переговорах Трампа и Зеленского. Встреча с Владимиром Путиным на Аляске

18 августа в Вашингтоне прошли переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами. Также президент США пригласил в Белый дом европейских лидеров для обсуждения украинского урегулирования. Несколькими днями ранее на Аляске впервые за шесть лет встретились лидеры России и США.

Что обсуждали представители Европы с президентом США в Вашингтоне, о чем свидетельствует состав делегации из Старого Света, как Владимир Путин и Дональд Трамп смогли договориться, зачем президент России поедет в Пекин — осудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

 

