Вестник Кавказа

Максим Шевченко о мемуарах Вольского. От секрета победы Сталина до развала СССР Андроповым

О чем свидетельствуют мемуары, был ли распад Советского Союза спланирован наверху, какую роль играл национальный фактор при установлении власти Советов на Южном Кавказе, в чем секрет политики Сталина, мог ли СССР сохраниться — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

Аркадий Вольский, сотрудник ЦК КПСС, советник генсека, оставил мемуары, в которых упоминается эпизод, как Андропов пытался демонтировать построение СССР по национальному признаку. Генеральный секретарь поручил Вольскому «представить соображения об организации в Советском Союзе штатов на основе численности населения, производственной целесообразности». Но одобрить «новую карту СССР» Андропов не успел, генсек скоропостижно скончался. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
775 просмотров





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.