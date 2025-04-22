Максим Шевченко. 80 лет атомным бомбардировкам США Хиросимы и Нагасаки. Реакция СССР.

В августе 1945 года, ровно 80 лет назад, японские города Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам со стороны США. 6 августа была сброшена атомная бомба на Хиросиму, а 9 августа - на Нагасаки. Бомбардировки унесли жизни десятков тысяч людей и стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.

Общее число жертв трагедии - свыше 450 тысяч человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением. Трагические события, связанные с применением ядерного оружия обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.