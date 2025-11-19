Вестник Кавказа

Грузия против ЕС? Региональные связи на Южном Кавказе. Реформа образования в Грузии

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе ключевые изменения на Южном Кавказе: изменения в Избирательном кодексе Грузии, противостояние Тбилиси и Брюсселя, влияние западных стран на региональную политику, разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе, а также реформу образования в Грузии и России.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
770 просмотров





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.