Грузия против ЕС? Региональные связи на Южном Кавказе. Реформа образования в Грузии

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе ключевые изменения на Южном Кавказе: изменения в Избирательном кодексе Грузии, противостояние Тбилиси и Брюсселя, влияние западных стран на региональную политику, разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе, а также реформу образования в Грузии и России.