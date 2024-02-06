Вестник Кавказа

Зурабишвили не будет представлять оппозицию на выборах

Зурабишвили не будет представлять оппозицию на выборах
© Фото: сайт президента Грузии
Президент Грузии заявила, что она не планирует быть лидером оппозиционного движения и представлять его на предстоящих выборах в парламент.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не будет выступать в качестве лидера оппозиции на парламентских выборах. Такое заявление она сделала на мероприятии Королевского института международных отношений Chatham House в Лондоне.

"Я не собираюсь становиться лидером оппозиции<…>Некоторые хотят, чтобы я выбрала этот путь, но я не думаю, что это правильное решение"

– Саломе Зурабишвили

По мнению президента, большинство граждан страны не поддержат ни правящую партию, ни оппозиционное движение. Она считает, что оппозиционные партии должны работать сообща, чтобы им удалось пройти голосование.

"Примерно 50% населения не хотят никакой силы и ждут, насколько оппозиционные партии смогут действовать вместе. Это не означает, что надо объединяться по одному списку или вокруг одной партии. Это нереально и в будущем не пойдет на пользу многопартийности. Они должны суметь действовать вместе так, чтобы представить обществу формулу победы"

– Саломе Зурабишвили

Ранее Зурабишвили заявляла, что создаст платформу, которая может Грузии на пути к евроинтеграции. В свою очередь, почти все оппозиционные партии поддержали идею президента, кроме объединения "За Грузию".

Глава правительства Ираклий Кобахидзе сообщил, что Зурабишвили собирается в октябре уйти в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах. Для этого президент создаст свою партию.

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