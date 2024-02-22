Жители Армении ощутили на себе произошедшее в Турции землетрясение

Около двух часов назад сейсмологи зафиксировали землетрясение в Турции. Его также ощутили на себе жители Армении.

Вечером 28 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом информирует МВД Армении.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в районе 17:50 по ереванскому времени (16:50 мск).

Их эпицентр находился более чем в 20 км к юго-востоку от Карса, а очаг залегал на глубине 10 тыс метров.

В ведомстве отметили, что землетрясение ощутили на себе жители нескольких сел в Ширакской области Армении. Сила подземных толчков там составила 2-3 балла.