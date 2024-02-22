Вестник Кавказа

Жители Армении ощутили на себе произошедшее в Турции землетрясение

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Около двух часов назад сейсмологи зафиксировали землетрясение в Турции. Его также ощутили на себе жители Армении. 

Вечером 28 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом информирует МВД Армении.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в районе 17:50 по ереванскому времени (16:50 мск). 

Их эпицентр находился более чем в 20 км к юго-востоку от Карса, а очаг залегал на глубине 10 тыс метров. 

В ведомстве отметили, что землетрясение ощутили на себе жители нескольких сел в Ширакской области Армении. Сила подземных толчков там составила 2-3 балла.

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