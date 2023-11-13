Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о сильнейшем ветре

В КБР в ближайшие часы испортится погода. Скорость ветра местами будет достигать нескольких десятков метров в секунду.

Сегодня вечером и в течение ближайших дней в Кабардино-Балкарии прогнозируется сильный ветер до 30 метров в секунду. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Синоптики ожидают, что такая погода в республике будет сохраняться вплоть до 27 ноября.

В связи с этим МЧС объявило на территории региона штормовое предупреждение. В ведомстве советуют местным жителям временно отказаться от посещения гор.