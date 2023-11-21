Землетрясение потрясло Дагестан

Акваторию Каспия потрясло землетрясение. В частности, подземные толчки ощущались в Махачкалы. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение. Оно случилось в акватории Каспия, магнитуда сейсмособытия составила магнитудой 5,7. Стало известно, что подземные толчки ощущались в Махачкале.

В региональном МЧС отметили, что данных о пострадавших, а также каких-либо разрушениях нет. В ведомстве добавили, что аварий также не наблюдалось, все учреждения работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что подземные толчки ощущались, в том числе в Баку.