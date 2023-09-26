РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

За утро в Ереване задержали 32 участника акции протеста

За утро в Ереване задержали 32 участника акции протеста
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Оппозиционно настроенные граждане Армении продолжают выходить на акции протеста в Еревана. Сегодня полиция задержала уже 32 человека.

Во вторник утром в армянской столице стартовала очередная акция оппозиции, полиция задержала уже более 30 человек.

В МВД Армении уточнили, что к девяти часам утра задержаны 32 гражданина.

В Ереване уже неделю происходят протестные акции - оппозиция и ее сторонники хотят отставки правительства во главе с премьером Николом Пашиняном.

Сегодня участниками акции неповиновения вновь перекрываются улицы города, в том числе улица Корюна, перекресток возле городского цирка, улица Вазгена Саркисяна, перекресток улиц Гюльбенкяна и Комитаса.

Протесты в Армении: задержаны Теванян и сын Кочаряна

Протесты в Армении: задержаны Теванян и сын Кочаряна

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
910 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version