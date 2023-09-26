За утро в Ереване задержали 32 участника акции протеста

Опубликовано: 9:40, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оппозиционно настроенные граждане Армении продолжают выходить на акции протеста в Еревана. Сегодня полиция задержала уже 32 человека.

Во вторник утром в армянской столице стартовала очередная акция оппозиции, полиция задержала уже более 30 человек.

В МВД Армении уточнили, что к девяти часам утра задержаны 32 гражданина.

В Ереване уже неделю происходят протестные акции - оппозиция и ее сторонники хотят отставки правительства во главе с премьером Николом Пашиняном.

Сегодня участниками акции неповиновения вновь перекрываются улицы города, в том числе улица Корюна, перекресток возле городского цирка, улица Вазгена Саркисяна, перекресток улиц Гюльбенкяна и Комитаса.