За утро в Ереване задержали 32 участника акции протеста

Оппозиционно настроенные граждане Армении продолжают выходить на акции протеста в Еревана. Сегодня полиция задержала уже 32 человека.
Во вторник утром в армянской столице стартовала очередная акция оппозиции, полиция задержала уже более 30 человек.
В МВД Армении уточнили, что к девяти часам утра задержаны 32 гражданина.
В Ереване уже неделю происходят протестные акции - оппозиция и ее сторонники хотят отставки правительства во главе с премьером Николом Пашиняном.
Сегодня участниками акции неповиновения вновь перекрываются улицы города, в том числе улица Корюна, перекресток возле городского цирка, улица Вазгена Саркисяна, перекресток улиц Гюльбенкяна и Комитаса.