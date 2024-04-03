Выходцам из Дагестана светит пожизненное заключение за терроризм

Трое жителей Дагестана могут получить пожизненный срок за подготовку взрыва в отделе полиции Буйнакского района. Дела возбудили по материалам УФСБ по республике.

Трое уроженцев Дагестана планировали совершить теракт в отделе полиции Буйнакского района, им грозит пожизненное заключение, сообщает "АиФ-Дагестан" со ссылкой на правоохранителей.

В мае 2023 года Магомедрасул Багомедов, его старший брат Мухтар и Саид Адильханов изготовили взрывчатку из предметов и компонентов, которые были приобретены ранее.

Устройство взорвалось 9 июня в одном из частных домов Махачкалы. При обыске были обнаружены гранаты, запалы, микросхемы, мобильные телефоны, а также инструкции и схемы по изготовлению бомбы.

В ходе допроса задержанные признались в подготовке теракта против правоохранителей. Однако у них не получилось совершить взрыв из-за выхода из-под контроля химической реакции.

Против всех было возбуждено уголовное дело по статьям 223.1 и 317 УК РФ. Позже дела объединили в одно производство. Они также обвиняются в организации террористического сообщества и НВФ. Дела заведены по материалам УФСБ РФ по РД.