Всадник из КЧР пропал в водах Кубани

Опубликовано: 23:58, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот видео Telegram-канала "ЧП КЧР"

Воды Кубани сегодня отправили в неизвестность молодого всадника, попытавшегося побороться с водной стихией на реке Кубань, набравшей силу из-за прошедших в регионе сильных дождей.

Молодой всадник сегодня бесследно пропал в водах реки Кубань в Карачаево-Черкесии, сообщает Telegram-канал "ЧП КЧР".

Мужчина сначала был на лошади, но не смог справиться с полноводным течением после того, течение реки усилилось после сильных дождей, наполнивших ее русло, и отпустил поводья, передает "АиФ-Ставрополье".

Река увлекла животное, однако догнать его всадник не смог. Лошадь смогла выбраться из воды, а вот судьба ее наездника до сих пор неизвестна.

Как утверждают очевидцы, мужчину унесла река. Жив он или нет – неизвестно, его поиски начнутся завтра.