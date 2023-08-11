Всадник из КЧР пропал в водах Кубани

Воды Кубани сегодня отправили в неизвестность молодого всадника, попытавшегося побороться с водной стихией на реке Кубань, набравшей силу из-за прошедших в регионе сильных дождей.
Молодой всадник сегодня бесследно пропал в водах реки Кубань в Карачаево-Черкесии, сообщает Telegram-канал "ЧП КЧР".
Мужчина сначала был на лошади, но не смог справиться с полноводным течением после того, течение реки усилилось после сильных дождей, наполнивших ее русло, и отпустил поводья, передает "АиФ-Ставрополье".
Река увлекла животное, однако догнать его всадник не смог. Лошадь смогла выбраться из воды, а вот судьба ее наездника до сих пор неизвестна.
Как утверждают очевидцы, мужчину унесла река. Жив он или нет – неизвестно, его поиски начнутся завтра.