На "Архызе" теперь можно покататься не только на лыжах

Опубликовано: 11:14, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На карачаево-черкесском горном курорте "Архыз" открылся первый на Северном Кавказе горный эндуро-парк – площадка с препятствиями для велосипедистов и мотоциклистов, включающая в себя две трассы красного уровня сложности.

Карачаево-черкесский горнолыжный курорт "Архыз" теперь станет местом притяжения не только любителей лыж, но и поклонников вело- и мотоспорта: накануне в нем открылся новый парк для тренировок на мотоциклах и велосипедах, сообщили в министерстве туризма и курортов республики.

"На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылся первый горный эндуро-парк на Северном Кавказе. Северный склон впервые будет открыт для велосипедистов"

- Минтуризма КЧР

Правда, несмотря на то, что "Архыз" позиционируется как семейный курорт, новичкам новый парк не подойдет, да и научиться кататься на горном велосипеде здесь не получится: дело в том, что обе трассы, оборудованные здесь - красного, сложного уровня. Они предполагают достаточно серьезную подготовку райдеров, передает "Интерфакс".

Первая трасса, "Габулу", это четыре километра дороги с препятствиями, она стартует у пика Смирнова, и попасть на ее начало можно лишь с верхней станции канатной дороги. Перепад высот на ней – 700 метров. Вторая трасса, "Водолей", короче – она растянулась на 1,5 километра, но от этого не стала проще - перепад высот на ней 250 м, а находится она в сотне метров от первой.