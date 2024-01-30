Вредитель уничтожил в Сочи 1000 пальм

Вредоносное насекомое лишило Сочи за год тысячи пальм. Сейчас ведутся работы по уничтожению погибших пальм, обработке уцелевших и высадке новых.

В Сочи подсчитали, сколько пальм уничтожил пальмовый жук-долгоносик. Об этом рассказала первый замглавы города по экономике и финансам Светлана Калинина.

"Волонтерами "Молодой гвардии" совместно с администрацией выявлено около 1 тысячи пальм, погибших от вредителя….Активно начали с конца января ликвидацию и измельчение погибших пальм. На сегодня работы выполнены больше, чем наполовину. Это поможет предотвратить активное размножение долгоносика"

– Калинина

Размножение жука-вредителя начинается в марте, до тех пор нужно провести необходимые работы, подписан контракт на шестиразовую обработку пальм.

Горожан просят сообщать, если они увидят пальмы с опущенными, усыхающими листьями - если лечение деревьев начинать оперативно, то пальмы можно будет сохранить.