В Тегеране горят несколько этажей городской больницы

В Тегеране полыхает одна из городских больниц. Возгорание произошло около часа назад, на место ЧП выехали пожарные расчеты.

Сегодня вечером в Тегеране вспыхнул крупный пожар в одной из городских больниц. Об этом сообщают 25 января представители экстренных служб.

Медучреждение находится на улице Ганди. Согласно последним данным, огонь вспыхнул примерно в 19:00 по местному времени и охватил несколько этажей. Точная площадь возгорания на данный момент не установлена.

На место происшествия выехали пожарные. Причины инцидента уточняются.