Вестник Кавказа

В Сочи родители отказались от помощи врачей и погубили младенца

В Сочи родители отказались от помощи врачей и погубили младенца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи скончался недоношенный младенец. Роды проходили на дому, от госпитализации ребенка, жизненно ему необходимой, родители отказались.

В Сочи спустя двое суток после рождения умер ребенок, его родители отказались от помощи медиков и госпитализации новорожденного.

В Адлерском районе Сочи 8 марта на дому родился ребенок. Роды у женщины, находящейся на 33-34 неделе беременности принял муж. После этого женщине и ребенку была оказана медицинская помощь, врач рекомендовал госпитализацию, младенец был недоношенный, однако семейная пара отказалась. Женщина нашла ребенка без признаков жизни 10 марта. Прибывшая на место скорая констатировала смерть младенца.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти новорожденного. Ведется прокурорская проверка.

Пара воспитывает двоих детей - 8 и 16 лет, семья переехала в Сочи недавно, в сентябре 2023 года.

Отметим, что год назад на 8 марта в Сочи также умер ребенок, родившийся на дому и не получавший по решению родителей, помощи врачей. Отец-сыроед посадил младенца на диету, сегодня мужчина отбывает наказание.

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