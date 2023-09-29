Блогер-сыроед в Сочи пойдет под суд за смерть младенца от голода

Опубликовано: 16:26, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Популярный российский блогер, увлекающийся сыроедением, может получить 15 лет тюрьмы. Мужчина до смерти заморил собственного новорожденного ребенка.

В Сочи будут судить блогера, который заморил младенца - малыш умер от истощения спустя месяц после рождения.

Популярный блогер-сыроед и его сожительница стали родителями в феврале этого года. Женщина рожала в Сочи на дому, без помощи медиков. Младенец появился на свет 11 февраля весом 2300 грамм, но уже в начале марта похудел до 1600 грамм.

Глава семейства не реже раза в неделю устраивал новорожденному голодания на 24 часа, обливал его ледяной водой, запрещал матери заботиться о ребенке и кормить его.

В результате малыш стал страдать от крайней степени истощения, болел двухсторонней бронхопневмонией. Когда у младенца начались судороги и хрипы, пара решила отвезти сына в больницу. В пути мальчик умер, это произошло 8 марта.

"Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Санкт-Петербурга… Уголовное дело направлено в Лазаревский районный суд Сочи для рассмотрения по существу. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы"

– СКР

Мать погибшего ребенка получила два года исправительных работ, передает РИА Новости.