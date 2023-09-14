Дети спали на улице в Сочи – семья доставлена в отдел

Опубликовано: 14:56, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Широкий общественный резонанс вызвал случай с многодетной семьей из Краснодара в Сочи. На данный момент дети и родители находятся в полиции.

Сочинские правоохранители прокомментировали ЧП с семью детьми, которое произошло накануне в центре города-курорта.

В дежурную часть поступил сигнал о том, что рядом с Главпочтамптом прямо на улице ночуют дети. К месту инцидента выдвинулся полицейский наряд.

У здания стражи порядка нашли четырех взрослых и семь детей. В полиции уточнили, что детям 8, 13 и 16 лет, еще один – семимесячный малыш.

Оказалось, что семья живет в краевой столице. В Сочи они приехали в среду в полдень, воспользовавшись на электричке. Гости города собирались провести время на пляже, загорая и купаясь в море.

"Сегодня вечером планировали вернуться обратно в Краснодар"

– полиция Сочи