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Дети спали на улице в Сочи – семья доставлена в отдел

Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Широкий общественный резонанс вызвал случай с многодетной семьей из Краснодара в Сочи. На данный момент дети и родители находятся в полиции.

Сочинские правоохранители прокомментировали ЧП с семью детьми, которое произошло накануне в центре города-курорта.

В дежурную часть поступил сигнал о том, что рядом с Главпочтамптом прямо на улице ночуют дети. К месту инцидента выдвинулся полицейский наряд.

У здания стражи порядка нашли четырех взрослых и семь детей. В полиции уточнили, что детям 8, 13 и 16 лет, еще один – семимесячный малыш.

Оказалось, что семья живет в краевой столице. В Сочи они приехали в среду в полдень, воспользовавшись на электричке. Гости города собирались провести время на пляже, загорая и купаясь в море.

"Сегодня вечером планировали вернуться обратно в Краснодар"

– полиция Сочи

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