Смерть девочки из Екатеринбурга в Сочи: прокуратура взяла дело на контроль

Опубликовано: 11:46, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ребенок из Екатеринбурга умер после трех недель в коме в Сочи. СМИ сообщали, что девочка заболела ротавирусом после купания в море.

Дело о трагической смерти ребенка, приехавшего на отдых в Сочи и скончавшегося в больнице, взято на контроль прокуратурой, рассказали в самом ведомстве.

Изначально о ЧП рассказал портал e1.ru. По его данным, девочка 7 лет приехала на отдых на курорт из Екатеринбурга. Однако в море она подхватила ротавирус и впала в кому. У ребенка были диагностированы отеки мозга и легких.

Появлялась информации о транспортировке малышки в Москву или на Урал, но в итоге она осталась в Сочи. В коматозном состоянии ребенок находился с 18 августа, сегодня девочка скончалась.

"Прокуратура взяла на контроль проверку, проводимую следственным органами"

– пресс-служба

Как подчеркивали ранее в Роспотребнадзоре Краснодарского края, вода в акватории Сочи регулярно проверяется на безопасность с точки зрения наличия вирусов, она соответствует всем требованиям, пишет РИА Новости.