В Сочи снова стало можно купаться. Ранее на курорте стояла штормовая погода, море было неспокойным.
Пляжи Сочи открылись для купания после нескольких дождливых дней и снятия предупреждения о шторме.
Сегодня пляжи вдоль центральной набережной - "Маяк", "Остров", "Ривьера", "Латика", Delmar, Pullman, открылись для отдыхающих.
Большие волны на море стихли, что позволяет не только купаться, но и совершать морские прогулки.
Погода на курорте остается летней, температура морской воды составляет плюс 26-27.