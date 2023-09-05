Опубликовано: 14:41, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи снова стало можно купаться. Ранее на курорте стояла штормовая погода, море было неспокойным.

Пляжи Сочи открылись для купания после нескольких дождливых дней и снятия предупреждения о шторме.

Сегодня пляжи вдоль центральной набережной - "Маяк", "Остров", "Ривьера", "Латика", Delmar, Pullman, открылись для отдыхающих.

Большие волны на море стихли, что позволяет не только купаться, но и совершать морские прогулки.

Погода на курорте остается летней, температура морской воды составляет плюс 26-27.