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Пляжи Сочи открылись для купания

Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Сочи снова стало можно купаться. Ранее на курорте стояла штормовая погода, море было неспокойным.

Пляжи Сочи открылись для купания после нескольких дождливых дней и снятия предупреждения о шторме.

Сегодня пляжи вдоль центральной набережной -  "Маяк", "Остров", "Ривьера", "Латика", Delmar, Pullman, открылись для отдыхающих.

Большие волны на море стихли, что позволяет не только купаться, но и совершать морские прогулки.

Погода на курорте остается летней, температура морской воды составляет плюс 26-27.

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