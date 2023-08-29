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Пляжный сезон на Азовском море подходит к концу

Пляжный сезон на Азовском море подходит к концу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азовское море начинает остывать, это значит что вскоре пляжный сезон 2023 года завершится. При этом купаться в Черном море можно еще целый месяц.

Мелкое Азовское море начинает медленно остывать, сообщают синоптики.

Сегодня температура морской воды в Темрюке составляет 26 градусов, море в Ейске за сутки остыло на градус, там, как и в Приморско-Ахтарске - плюс 24.

Азовское море традиционно быстрее прогревается в начале сезона и быстрее остывает в конце. На азовских курортах, по сути, нет бархатного сезона, тогда как на соседних черноморских пляжах купаться можно примерно до 10 октября.

Самое теплое Черное море сегодня в Сочи и в Туапсе - плюс 28. В Геленджике море также очень теплое, 27 градусов. В Анапе и Новороссийске море на градус прогрелось с понедельника и достигло плюс 26.

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