Пляжный сезон на Азовском море подходит к концу

Опубликовано: 11:18, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азовское море начинает остывать, это значит что вскоре пляжный сезон 2023 года завершится. При этом купаться в Черном море можно еще целый месяц.

Мелкое Азовское море начинает медленно остывать, сообщают синоптики.

Сегодня температура морской воды в Темрюке составляет 26 градусов, море в Ейске за сутки остыло на градус, там, как и в Приморско-Ахтарске - плюс 24.

Азовское море традиционно быстрее прогревается в начале сезона и быстрее остывает в конце. На азовских курортах, по сути, нет бархатного сезона, тогда как на соседних черноморских пляжах купаться можно примерно до 10 октября.

Самое теплое Черное море сегодня в Сочи и в Туапсе - плюс 28. В Геленджике море также очень теплое, 27 градусов. В Анапе и Новороссийске море на градус прогрелось с понедельника и достигло плюс 26.