В Сочи избавятся от пробок с помощью 170 км новых дорог

Власти Сочи планируют модернизировать дорожную сеть города в течение ближайших 15 лет. В планах построить более 170 км дорог.

Власти Сочи намерены реализовать масштабный проект по ремонту дорожной инфраструктуры города. Городская администрация утвердила план по строительству свыше 170 км дорог. Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы Сочи Алексея Копайгородского.

По словам мэра, в течение 15 лет городские власти модернизируют 178 км дорог в Сочи, построят 58 км тротуаров, сделают новые подземные переходы и выделенные линии для общественного транспорта.

Кроме этого, обновится автобусный парк города. Власти закупят транспортные средства, которые будут отвечать всем экологическим стандартам и подходит под городские особенности Сочи.

Также градоначальник рассказал, что в рамках проекта по модернизации транспортной инфраструктуры города будет построена дорога в обход Адлера. Она поможет сократить время в пути и разгрузит уже существующие магистрали.