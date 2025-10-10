В Персидском заливе стартовали военные учения Китая и Саудовской Аравии

ВМС Китая и Саудовской Аравии начали в Персидском заливе военные учения флотов своих Военно-морских сил Blue Sword 2025, цель которых – отработка совместных действий морской пехоты и спецназа двух стран.

ВМС КНР и Саудовской Аравии во второй половине октября проведут третьи по счету совместные учения, в ходе которых закрепят совместные действия морской пехоты и Сил специального назначения Blue Sword 2025 ("Голубой меч – 2025").

Предыдущие маневры проходили в городе Чжаньцзян провинции Гуандун (Китай) в течение двух недель двумя годами ранее, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

На этот раз учения примет военно-морская база имени короля Абдулазиза в аравийском городе Эль-Джубайль на побережье Персидского залива.

КНР и САР активно развивают военные контакты – после того, как в декабре 2022 года король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз и председатель КНP Си Цзиньпин подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, между двумя странами прошли несколько заседаний Комитета по военному сотрудничеству.