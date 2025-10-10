Вестник Кавказа

В Персидском заливе стартовали военные учения Китая и Саудовской Аравии

В Персидском заливе стартовали военные учения Китая и Саудовской Аравии
© Фото: Tasnim
ВМС Китая и Саудовской Аравии начали в Персидском заливе военные учения флотов своих Военно-морских сил Blue Sword 2025, цель которых – отработка совместных действий морской пехоты и спецназа двух стран.

ВМС КНР и Саудовской Аравии во второй половине октября проведут третьи по счету совместные учения, в ходе которых закрепят совместные действия морской пехоты и Сил специального назначения Blue Sword 2025 ("Голубой меч – 2025").

Предыдущие маневры проходили в городе Чжаньцзян провинции Гуандун (Китай) в течение двух недель двумя годами ранее, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

На этот раз учения примет военно-морская база имени короля Абдулазиза в аравийском городе Эль-Джубайль на побережье Персидского залива.

КНР и САР активно развивают военные контакты – после того, как в декабре 2022 года король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз и председатель КНP Си Цзиньпин подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, между двумя странами прошли несколько заседаний Комитета по военному сотрудничеству.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
4080 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.