В Пятигорске построят гостиницы и санатории за 18 млрд рублей

Номерной фонд Пятигорска увеличится на несколько тысяч мест. Власти города-курорта планируют потратить 18 млрд рублей на возведение новых отелей и здравниц.

Власти Пятигорска намерены возвести новые гостиницы и санатории в течение трех лет. Потратить на строительство новых туристических объектов планируется 18 млрд рублей. Об этом рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.

«По окончании строительства и до 2027 года коечная емкость в Пятигорске возрастет на 2 221 место. Объем инвестиций составит свыше 18 миллиардов рублей, в том числе в 2024 году — 2,4 миллиарда рублей»

- Дмитрий Ворошилов

По информации градоначальника в этом году будет возведен дополнительный корпус здравницы "Пятигорский Нарзан", на строительство которого уйдет 140 млн рублей.

Также будут возведены несколько спортивных и оздоровительных комплексов, дополнительные гостиничные номера и спа-отель.