Высококлассных отелей в Пятигорске будет больше

Опубликовано: 22:47, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2026 году в ставропольском курортном Пятигорске будет сдан в эксплуатацию новый высококлассный четырехзвездочный отель, который сможет принимать в год до 170 тысяч туристов.

В курортном Пятигорске в начале 2026 года заработает новый отель Azimut, в его строительство будет вложено 1,4 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Ставропольского края.

"Специализированный застройщик "Эталонотель" планирует реализовать масштабный инвестиционный проект по строительству курортного отеля Azimut. Гостиничный комплекс категории 4 звезды на 208 номеров, способный вместить до 170 тыс человек в год, станет частью города-курорта"

- Минэкономразвития Ставрополья

Строительство такого отеля, в котором будут ресторан, автопарковка, фитнес-зал с бассейном и спа, связано с развитием внутреннего туризма и увеличением потока отдыхающих на Кавказские Минеральные Воды. Помимо этого, Пятигорск как столица СКФО привлекает и представителей бизнеса, - отметили в министерстве.

Заработает новый отель в феврале 2026 года.