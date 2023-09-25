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Высококлассных отелей в Пятигорске будет больше

Высококлассных отелей в Пятигорске будет больше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В 2026 году в ставропольском курортном Пятигорске будет сдан в эксплуатацию новый высококлассный четырехзвездочный отель, который сможет принимать в год до 170 тысяч туристов.

В курортном Пятигорске в начале 2026 года заработает новый отель Azimut, в его строительство будет вложено 1,4 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Ставропольского края.

"Специализированный застройщик "Эталонотель" планирует реализовать масштабный инвестиционный проект по строительству курортного отеля Azimut. Гостиничный комплекс категории 4 звезды на 208 номеров, способный вместить до 170 тыс человек в год, станет частью города-курорта"

- Минэкономразвития Ставрополья

Строительство такого отеля, в котором будут ресторан, автопарковка, фитнес-зал с бассейном и спа, связано с развитием внутреннего туризма и увеличением потока отдыхающих на Кавказские Минеральные Воды. Помимо этого, Пятигорск как столица СКФО привлекает и представителей бизнеса, - отметили в министерстве.

Заработает новый отель в феврале 2026 года.

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