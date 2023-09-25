Высококлассных отелей в Пятигорске будет больше

В курортном Пятигорске в начале 2026 года заработает новый отель Azimut, в его строительство будет вложено 1,4 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Ставропольского края.
"Специализированный застройщик "Эталонотель" планирует реализовать масштабный инвестиционный проект по строительству курортного отеля Azimut. Гостиничный комплекс категории 4 звезды на 208 номеров, способный вместить до 170 тыс человек в год, станет частью города-курорта"
- Минэкономразвития Ставрополья
Строительство такого отеля, в котором будут ресторан, автопарковка, фитнес-зал с бассейном и спа, связано с развитием внутреннего туризма и увеличением потока отдыхающих на Кавказские Минеральные Воды. Помимо этого, Пятигорск как столица СКФО привлекает и представителей бизнеса, - отметили в министерстве.
Заработает новый отель в феврале 2026 года.