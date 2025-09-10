Вестник Кавказа

В Новороссийске 1200 жителей остались без воды

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На водоканале Новороссийска произошла авария. 1200 жителей города остались без воды.

В связи с аварией на водопроводе Новороссийска, на одной из улиц города остановлена подача воды. Об этом сообщили в пресс-службе МУП "Новороссийский водоканал".

"В связи с устранением утечки по улице Октябрьская, 129 с 10:30 мск выполнено ограничение подачи воды в зону водоснабжения №30 и №23. Численность населения - 1,2 тыс. человек"

- пресс-служба

Сообщается, что ремонтные работы на месте аварии должны закончиться в течение дня. Ожидается, что подача воды возобновится после 17:00 мск.

По данным пресс-службы, жители Новороссийска получают питьевую воду в необходимых количествах. Для этого организован ее подвоз в автоцистернах к домам.

