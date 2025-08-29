В Нальчике стартовала X Международная историческая школа

В главном вузе Кабардино-Балкарии - Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М.Бербекова сегодня начала работу юбилейная, десятая по счету Международная историческая школа для студентов из 28 стран.

В Эльбрусском учебно-научном комплексе Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М.Бербекова (КБГУ) сегодня заработала юбилейная X международная пятидневная историческая школа, в работе которой принимают участие студенты и молодые ученые из 28 стран, в том числе России, Грузии, Египта, Индонезии, Камеруна, Словакии и Таджикистана, сообщили в учебном заведении.

"Молодые люди со всех концов мира собираются вместе, чтобы в рамках молодежной школы поговорить об истории и культуры России, придумать собственные историко-просветительские проекты, пообщаться между собой, лучше узнать друг друга"

- председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев

Приэльбрусье для ее проведения выбрано неслучайно – именно здесь можно узнать о истории и культуре народов КБР и познакомиться с их богатыми традициями, отметил Гагкуев, передает ТАСС.

С приветствием к участникам обратился полпред президента в СКФО Юрий Чайка, назвав ее уникальной возможностью погрузиться в богатое наследие нашей страны и познакомиться с российскими традициями и ценностями. Приветственный адрес участникам направил и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Школа будет работать пять дней, в течение которых ее участники пройдут по пяти тематическим трекам: "История Великой Отечественной войны", "Экономические преобразования в России", "История искусства и культуры России", "Антропология повседневности" и "Цифровые технологии в исторических исследованиях".

Вести лекции в ней будут ведущие российские ученые, а завершатся занятия историко-просветительскими проектами, которые предоставят участники команд.