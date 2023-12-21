Вестник Кавказа

В Москве сегодня будет пасмурно и скользко

В Москве сегодня будет пасмурно и скользко
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Низкое атмосферное давление и близкая к нулю температура - такая погода ждет Москву 27 декабря. Сохраняется вероятность осадков.

В Гидрометцентре опубликовали погодный прогноз для Москвы и Московской области на среду.

«Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области от минус 5 до 0 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5–10 м/c»

– Гидрометцентр

Атмосферное давление низкое, 736 мм рт. ст. Накануне в столице был побит рекорд по низкому давлению, оно было еще на 12 мм ниже.

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